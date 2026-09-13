domingo 13 de septiembre de 2026
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13 de septiembre de 2026
¿Le da la nafta?

La localía, el karma de Talleres de Escalada en el sprint final

La derrota frente a Liniers se suma a otros partidos en el estadio Pablo Comelli donde Talleres de Escalada dejó pasar en el camino puntos clave.

Talleres de Escalada reduce sus chances de ascenso directo.

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Se cae, se levanta, pero no logra estabilizarse. Talleres de Escalada no logra tomar confianza y ese envión para pelear definitivamente por ese primer puesto que le permita pegar el salto directo de la Primera B a la Primera Nacional sin tener que atravesar el Torneo Reducido.

Los campeonatos largos, como volvió a ser este de la tercera categoría del fútbol argentino, tienen dos ruedas bien marcadas. La primera para sumar un buen colchón de puntos y encontrar el equipo. El tramo final para potenciar todo eso y dar el salto de calidad.

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Flojo en el estadio Pablo Comelli

La localía es fundamental para sostener los cimientos de la campaña. Y el equipo de Lucas Licht viene dando pasos en falso, sobre todo en lo que respecta a la segunda rueda. Le cuesta mantener la efectividad que resalta su buena performance fuera de Remedios de Escalada.

Los números son claros: tres triunfos, dos empates y tres derrotas en el estadio Pablo Comelli en el segundo semestre, con la particularidad de que las caídas como local fueron en las últimas cuatro fechas.

Liniers dio el golpe en Escalada.

Liniers dio el golpe en Escalada.

Las dos igualdades resultaron ser con Flandria, que pelea por no descender y con Atlético Ituzaingó, virtualmente con un pie en la Primera C.

Puntos que a la larga pesan

Analizando las derrotas, fueron frente a Argentino de Merlo, equipo de mitad de tabla para abajo, el líder Excursionistas, en un partido en el que los dos llegaban en la cima, y la más reciente y dolorosa con Liniers, otro de los que pelea por evitar la pérdida de la categoría.

La perfección no existe, pero muchos puntos perdidos se pudieron haber evitado. La diferencia de cinco no es indescontable, quedan 21 unidades en juego, pero ya no depende exclusivamente de Talleres de Escalada, sino de lo que hagan además los terceros.

Excursionistas, Arsenal de Sarandí y Deportivo Camioneros parecen tener esa regularidad que el Albirrojo no puede plasmar. Dar todo hasta el final es el objetivo, nadie le saca el sueño de ascenso directo. De última está el Torneo Reducido, lo que representa el camino más largo y más peligro, donde todo puede pasar y nada sorprende.

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