El deseo de Lucas Licht y todo Talleres de Escalada: "Vamos por el sueño de volver al Nacional"

Todo equipo con pretensiones de ascenso tiene que dar golpes certeros, aun con los rivales más complicados. Talleres de Escalada lo hizo en su visita a Real Pilar , y para el técnico Lucas Licht fue una muestra de que van por el camino correcto al sueño de volver a la Primera Nacional.

De “sacarse” a un rival complicado como Real Pilar , se viene otro como Liniers que tiene la cabeza puesta en mantener la categoría. Será durísimo, porque todos a esta altura del año tienen un objetivo, ya sea el ascenso, asegurar una plaza en el Torneo Reducido y evitar los descensos a la Primera C.

No se baja de la lucha. Talleres de Escalada volvió a la victoria y otra vez se prende en la pelea de arriba

“Son todos partidos difíciles, venís a pelear contra un equipo que juega bien ( Real Pilar ), ahora tocará Liniers que es un equipo que está peleando abajo. Hay que trabajarlo, pensarlo en la semana, creo que los hicos están entendiendo por donde atacar, por donde tenemos que ir, y me pone contento porque el nivel del equipo va cada vez más arriba y te pone la vara más alta”, reconoció el entrenador de Talleres de Escalada.

Ahora, el Albirrojo deberá volver a sumar de a tres como local, como lo hizo frente a la UAI Urquiza. Ahí tendrá el apoyo de toda su gente. “Que el hincha siga soñando, nosotros por este camino. Podemos tropezar, pero vamos a ir por el sueño de volver al Nacional. Vamos por el camino correcto, todavía no dependemos de nosotros, sabemos que se tienen que enfrentar los de arriba, tenemos que hacer las cosas correctas, ahora ganar de local y agradecer a la gente de Talleres que acompaña, está, y se siente identificada con este equipo”, sostuvo Lucas Licht.

El mejor visitante de la Primera B

Con goles de Matías Samaniego y Milton Cantero, el Albirrojo volvió a confirmar que es un visitante de riesgo: ganó 10 de los 17 partidos, con el 68.63% de los puntos. La estadística la completa con cinco empates y apenas dos derrotas.

Talleres de Escalada está haciendo la segunda mejor campaña como visitante desde 1978, cuando logró el ascenso a la Primera B: 14 victorias, tres empates y dos derrotas. Al respecto, el técnico señaló que “es lindo también meterse en la historia del club, pero nosotros vamos por el camino del sueño de devolver a Talleres a una categoría que no se tenía que haber ido. Podemos tener partidos malos, pero cada vez que nos levantamos el equipo vuelve y te demuestra que puede jugar cada vez mejor. El partido que hicimos fue impresionante”.

Fuera de Timote y Castro le quedan Villa San Carlos, Sportivo Italiano, Deportivo Merlo y Comunicaciones; mientras que en el estadio Pablo Comelli recibirá a Liniers, San Martín de Burzaco, Deportivo Camioneros y Sportivo Dock Sud. Son 24 puntos que lo separan del regreso a la Primera Nacional.