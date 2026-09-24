El blooper de Julieta Poggio al ver a Marcela Morelo en Popstars

En Popstars se vivió un insólito momento cuando Julieta Poggio y Sofía Gonet estaban comentando el programa en vivo y justo cuando las participantes empezaron a interpretar la canción “Una y otra vez”, de Marcela Morelo, apareció la cantante en el estudio.

Sofía Gonet celebró el momento y dijo eufórica al aire: “Ay, está ahí Marcela”. Entonces Julieta Poggio, completamente descolocada de la situación, preguntó: "¿Qué Marcela?".

Mal momento. El grave accidente que sufrió Juli Poggio en las grabaciones de MasterChef

Sin contener la risa, Sofía Gonet le aclaró a Jullieta Poggio que era “la que cantaba la canción” e intentó salvar el momento, pero todo se puso peor.

JAJAJAJA te amo juli poggio que cuando entra marcela morelo a cantar SU propia canción decís ¿que marcela? #Popstars pic.twitter.com/dxRSHZHH6t

"A todo esto, no sé si las chicas la deben conocer. No sé si la están sacando en este momento... son chiquitas", aseguró Sofía Gonet mientras la cantante oriunda de Lanús seguía en escena.

Julieta Poggio, sin reconocer aún quién era la popular artista, redobló la apuesta y dijo: "Creo que no. Bueno, a mí me pasó también. Diosa Marcela Morelo igual".

Las reacciones en las redes sociales contra Julieta Poggio

El video de Julieta Poggio se hizo viral rápidamente en las redes sociales y los usuarios la criticaron por su desconocimiento, al punto de no saber quién es una artista de la popularidad de Marcela Morelo.

También algunos de sus fans incondicionales la bancaron con sus mensajes a pesar del papelón al aire que vivió la ex Gran Hermano en Popstars.