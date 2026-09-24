jueves 24 de septiembre de 2026
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24 de septiembre de 2026
¡Qué bochorno!

El blooper de Julieta Poggio al ver a Marcela Morelo en Popstars

Marcelo Morelo estuvo como invitada en Popstars y Julieta Poggio protagonizó un papelón al aire que se hizo viral en las redes sociales.

Julieta Poggio no supo quien es Marcela Morelo.&nbsp;

Julieta Poggio no supo quien es Marcela Morelo. 

Sofía Gonet celebró el momento y dijo eufórica al aire: “Ay, está ahí Marcela”. Entonces Julieta Poggio, completamente descolocada de la situación, preguntó: "¿Qué Marcela?".

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Sin contener la risa, Sofía Gonet le aclaró a Jullieta Poggio que era “la que cantaba la canción” e intentó salvar el momento, pero todo se puso peor.

"A todo esto, no sé si las chicas la deben conocer. No sé si la están sacando en este momento... son chiquitas", aseguró Sofía Gonet mientras la cantante oriunda de Lanús seguía en escena.

Julieta Poggio, sin reconocer aún quién era la popular artista, redobló la apuesta y dijo: "Creo que no. Bueno, a mí me pasó también. Diosa Marcela Morelo igual".

Las reacciones en las redes sociales contra Julieta Poggio

El video de Julieta Poggio se hizo viral rápidamente en las redes sociales y los usuarios la criticaron por su desconocimiento, al punto de no saber quién es una artista de la popularidad de Marcela Morelo.

También algunos de sus fans incondicionales la bancaron con sus mensajes a pesar del papelón al aire que vivió la ex Gran Hermano en Popstars.

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