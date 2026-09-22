Semana de las Artes en Lomas de Zamora: harán talleres y una muestra con 360 estudiantes

Semana de las Artes en Lomas: harán talleres y una muestra con 360 estudiantes.

La Escuela de Artes Visuales de Lomas de Zamora realizará desde este martes 22 al lunes 28 de septiembre una Semana de las Artes con talleres, charlas y conversatorios para sus estudiantes. La propuesta continuará con actividades para escuelas del distrito y tendrá su cierre el 2 de octubre con una muestra anual que reunirá a 360 alumnos.

Entre el 22 y el 28 de septiembre , se desarrollará la Semana de las Artes , que incluirá actividades prácticas y teóricas, talleres, charlas y conversatorios. La propuesta está dirigida a los estudiantes de la institución, ubicada en Monseñor Piaggio 168 .

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Según explicó Sol Ibarra, directora de la Escuela de Artes Visuales , desde el año pasado la institución también abre sus puertas a escuelas del distrito. En esta edición se incorporará además el nivel inicial.

La escuela cuenta actualmente con 360 estudiantes y ofrece formación docente especializada en Artes Visuales. Ibarra destacó que existen instituciones con esta especialidad en Quilmes, Avellaneda y Lomas de Zamora.

Desde el año pasado la institución también abre sus puertas a escuelas del distrito.

La escuela cuenta actualmente con 360 estudiantes y ofrece formación docente especializada.

La muestra se realizará en Monseñor Piaggio 168, Lomas de Zamora.

Una muestra con 360 estudiantes

El cierre de las actividades será el 2 de octubre a las 16, con la Muestra Anual de Estudiantes. Allí expondrán alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto año de la carrera.

Para esa jornada está previsto un formato especial: la calle frente a la institución será intervenida para convertir el espacio en una propuesta artística abierta a la comunidad. “La escuela se convierte en una galería de arte”, señaló Ibarra.

La jornada tendrá además un carácter familiar y popular, con la participación de las familias que se acerquen a recorrer los trabajos realizados por los estudiantes.

De acuerdo con la directora, las producciones de este año estarán vinculadas con la conmemoración de los 50 años de la última dictadura cívico-militar, en el marco de la memoria, la verdad y la justicia.

La muestra se realizará en Monseñor Piaggio 168, Lomas de Zamora, y funcionará como cierre de una agenda que busca acercar la formación artística de la escuela a la comunidad educativa del distrito.