Detienen a dos puesteros de La Salada acusados de un violento secuestro

Detuvieron a dos puesteros de la feria La Salada de Ingeniero Budge , acusados del violento secuestro de dos hombres con los que mantenían un conflicto por una vivienda.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el caso empezó el 9 de diciembre de 2025, cuando delincuentes que se movilizaban en un auto intentaron secuestrar a dos personas en el barrio porteño de Floresta .

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Como las víctimas se resistieron a ser raptadas, uno de los agresores sacó un arma de fuego y le disparó a uno de los damnificados , mientras que el restante fue obligado a entrar por la fuerza al vehículo . Lo liberaron a las pocas cuadras, pero le efectuaron un balazo en una pierna.

Tras la denuncia de las víctimas, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de la investigación. Los detectives establecieron que los implicados eran puesteros de “La Salada”, el popular paseo de compras de Lomas de Zamora . Además, comprobaron que los delincuentes tenían una disputa con las víctimas por la tenencia de una vivienda.

Dos detenidos por el secuestro

Los detenidos eran puesteros de la feria La Salada.

Los investigadores lograron identificar a dos sospechosos y cuatro domicilios vinculados a ellos, tres en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Isidro Casanova, partido de La Matanza. A partir de esas pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29 ordenó allanar esas direcciones.

De esa manera, la Policía Federal pudo arrestar a los dos sospechosos, ambos mayores de edad y de nacionalidad argentina. Les incautaron un auto, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, precisaron las fuentes a este medio.