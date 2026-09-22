Por qué Toto Kirzner no usa el apellido artístico de Adrián Suar

Toto Kirzner y Adrián Suar.

Toto Kirzner, el hijo de Araceli González y Adrián Suar, está trabajando en los medios desde hace años y más de una vez contó el motivo por qué usa su verdadero apellido y no el artístico que patentó su papá.

En una entrevista, el actor explicó en Radio Con Vos que, a pesar de la insistencia de su papá, rechazó el Suar y dejó el apellido de su propio DNI porque 'lo identificaba más'.

"Mi viejo me decía: ‘Toto Suar no queda mal’ pero yo le decía que no me sentía cómodo. Decidí usar nuestro apellido, ¿para qué cara... lo tengo, si no?”, aseguró Toto Kirzner sobre el tema.

Toto Kirzner y Adrián Suar. El origen del apellido de Adrián Suar En esa charla, Todo Kirzner también reveló algo que pocos sabían: el origen del apellido Suar. Todo empezó con su abuelo, Yehuda Kirzner Schwartz, papá de Adrián, que era cantante lírico y religioso. Él usó Leibele Schwartz como nombre artístico pero como era difícil de recordar, todos empezaron a llamarlo Leo Suárez.

Según contó Toto Kirzner, con el tiempo, terminaron llamándolo Leo Suar. Años más tarde, Adrián Adrián tomó ese apellido para continuar con el legado artístico de su padre y buscó que su hijo siguiera la tradición.

Compartí esta nota en redes sociales:







