El renacer de Arsenal de Llavallol: evolución, pertenencia y el sueño de la localía propia

Arsenal de Llavallol continúa consolidando su refundación con un crecimiento que ya se hace notar en las estructuras más importantes del fútbol argentino. Tras su regreso a la actividad, la institución no solo compite en los primeros planos regionales, sino que se convirtió en un espacio de contención y desarrollo para cientos de chicos.

Sebastián Domed, presidente y principal impulsor de este nuevo ciclo del club, dialogó en exclusiva con Diario La Unión sobre el presente de las categorías infantiles y juveniles en los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , el apoyo político e institucional que sostiene el proyecto, y el gran anhelo de volver a jugar en casa.

El trabajo en las bases comenzó a dar frutos deportivos y humanos muy rápido. Arsenal de Llavallol hoy da pelea en el Torneo de Fútbol Infantil organizado por la casa madre del fútbol argentino, logrando una rápida adaptación y resultados sumamente alentadores.

"Las categorías infantiles están teniendo una evolución increíble. Tenemos un cuerpo técnico muy preparado con objetivos muy claros de qué es lo que queremos para los más pekes. Hoy están compitiendo en los torneos oficiales AFA, con un crecimiento y un sentido de pertenencia con Arsenal de Llavallol muy notable", destacó Sebastián Domed con orgullo.

Nicolás Citro es el coordinador de las divisiones inferiores de Arsenal de Llavallol.

Para el dirigente, el éxito trasciende lo que ocurre dentro de la cancha: “Son nenes que se conocieron en el club y un año después son amigos. Sentimos desde los dirigentes que estamos transitando por el camino correcto; si bien no es fácil, tampoco es imposible. Las categorías infantiles hoy están entre los primeros puestos de la Zona G”.

El panorama es igual de alentador para las divisiones más grandes y el plantel superior, unificadas bajo un mismo proyecto identitario y futbolístico coordinado por Nicolás Citro: "El presente de las categorías juveniles sinceramente es brillante. Si bien se fueron renovando los planteles, esa base de chicos que empezaron hace dos años con el proyecto siguen estando y las familias lo siguen acompañando. Cabe destacar el gran trabajo que hace Nicolás Citro, coordinador de las categorías juveniles y este año Director Técnico del plantel superior".

“Con respecto a la primera división, tenemos chicos que son parte del plantel también hace dos años y siguen jugando como desde ese primer día. Al presente del club en todos los sentidos lo llamo evolución y crecimiento para toda la comunidad de Llavallol”, sintetizó el presidente.

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Puertas abiertas en la conducción del fútbol argentino

La inserción de Arsenal de Llavallol en los certámenes oficiales no es casualidad, sino el resultado de un lazo dirigencial estrecho y de la trayectoria del propio Domed dentro de los pasillos de la calle Viamonte.

"La relación con la AFA siempre fue muy buena. Yo soy parte de la casa desde hace 9 años, soy dirigente de juveniles de Primera Nacional y también soy miembro de la comisión de estadios. Quiero aprovechar para agradecer a nuestro presidente Claudio 'Chiqui' Tapia y a Dante Majori, que nos dieron la oportunidad de poder compartir y competir en este hermoso torneo de fútbol infantil", remarcó.

Asimismo, valoró el espacio brindado a nivel regional dentro de la Liga Metropolitana de San Vicente, donde el club mantiene una fuerte presencia geopolítica y deportiva en este 2026: “Agradezco a Nico Mantegazza, presidente de la asociación, que este año me invitó a ser parte de esta nueva etapa como miembro de la comisión, y por el apoyo constante a nuestro club, que nos abrió las puertas hace ya más de dos años en la liga, donde competimos desde Primera División, Reserva y también en Sub-14, Sub-16 y Sub-18”.

Sebastián Domed, presidente de Arsenal de Llavallol.

El respaldo municipal y el desafío logístico de la localía

Llevar adelante un club en pleno desarrollo requiere de alianzas locales sólidas. En ese sentido, el mandatario de la institución ponderó el rol fundamental que ocupa el Municipio de Lomas de Zamora para sostener la estructura actual y abrir nuevos espacios de competencia para los jóvenes del barrio.

"Sinceramente la relación con el Municipio es excelente; sin ellos no hubiéramos podido refundar Arsenal. Siempre estamos en contacto y el diálogo siempre fue fluido y con vista a un futuro lindo que tanto nos ilusiona. De hecho, tenemos una segunda tira de juveniles que juega el torneo de la Agencia de Deportes Lomas, organizado por el Municipio los sábados por la mañana".

Sin embargo, el crecimiento acelerado de las disciplinas expone la principal necesidad edilicia del club: la falta de una localía fija en su propia tierra. Actualmente, Arsenal de Llavallol debe coordinar una compleja ingeniería logística para alquilar estadios y disputar sus fechas programadas.

"Tenemos el sueño de que Arsenal vuelva a ser local en Llavallol y con su gente. Hoy estamos haciendo de local en el club Las Lomas de Guernica, Carmelo Villalba de Florencio Varela, Empalme San Vicente de Alejandro Korn, y en infantiles en el club Los Portugueses de Canning", concluyó Domed.

A base de gestión, sentido de pertenencia y apoyo institucional, Arsenal de Llavallol sigue dando pasos firmes para consolidarse como el orgullo deportivo de su comunidad, con los ojos puestos en el futuro pero con los pies firmes sobre la cancha.