Crimen del almacenero de San José: ofrecen $10 millones para atrapar al prófugo

El crimen de Roberto Antonio Peralta , almacenero asesinado en marzo en San José , sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ofrecieron una recompensa de hasta $10 millones para quien aporte información que permita encontrar al prófugo.

El asesinato ocurrió en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías , a pocas cuadras del límite con Temperley , en Almirante Brown . Roberto, de 77 años, atendía su almacén en horas de la noche, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo. Uno de ellos le efectuó tres disparos. Acto seguido, los ladrones escaparon sin robarle nada.

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El almacenero fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde murió a causa de las graves heridas. Por el crimen hubo dos detenidos en menos de 24 horas: Mario Alberto Cajal, oriundo de Temperley, y Adrián Eduardo Rodríguez, arrestado en La Plata .

El problema es que el caso todavía tiene como prófugo a Mario Fernando Brunengo, de 49 años , a quien nunca pudieron encontrar. Tiene pedido de captura por “homicidio agravado criminis causae y robo calificado por el empleo de arma de fuego”.

Ante la falta de indicios que lleven a la detención de Brunengo, se decidió ofrecer una recompensa millonaria por él para terminar de esclarecer el crimen del almacenero.

Recompensa para atrapar al prófugo

Una cámara de seguridad captó el momento del crimen en San José.

“El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofrece pública recompensa entre las sumas de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000) y PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000), de conformidad a lo previsto por el Decreto N° 2.052/98 y su modificatorio, a toda persona que aporte datos fehacientes que permitan su localización y detención”, estableció el organismo en un comunicado oficial.

Además, la entidad aclaró que “el monto de la recompensa será distribuido sólo entre quienes se presenten a suministrar la información ante las autoridades señaladas, haciendo conocer que se encuentran motivados por el presente ofrecimiento y conforme el mérito de la información aportada”.

La recompensa para dar con el prófugo.

Quienes puedan aportar información sobre el prófugo, pueden llamar al 0221 429-3015 o enviar un correo electrónico a [email protected]

También es posible comunicarse con la fiscalía interviniente, ubicada en calle Altamira y avenida San Martín, en la localidad Rafael Calzada. El teléfono es 11-3680-0340. Se puede enviar un correo a [email protected]. “Se garantiza confidencialidad y reserva de identidad”, se aclaró oficialmente.