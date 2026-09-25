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25 de septiembre de 2026
Puentes.

Frente a la crisis laboral, en Lomas impulsan la conexión entre vecinos y empresas

El Municipio tiene una plataforma que acerca oportunidades laborales y brinda un servicio de intermediación para generar nuevos puestos de trabajo.

Este año acompañaron a 108 empresas de Lomas en sus búsquedas laborales.

Este año acompañaron a 108 empresas de Lomas en sus búsquedas laborales.

La falta de trabajo se convirtió en una de las principales preocupaciones de la sociedad en un contexto atravesado por la crisis económica y el aumento de la desocupación en todo el país. Frente a este escenario, el Municipio profundiza las acciones para acercar oportunidades laborales a los vecinos de Lomas de Zamora.

Empleo Lomas es una plataforma virtual creada para conectar a las personas que están buscando trabajo con las empresas y comercios de la ciudad que necesitan sumar trabajadores. En lo que va del año, el Municipio acompañó a 108 empresas que se registraron en la web para gestionar 42 búsquedas laborales.

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"A partir de esas búsquedas contactamos y entrevistamos a 334 vecinos y vecinas, realizamos 208 derivaciones a entrevistas con empresas y 23 personas ingresaron a nuevos puestos de trabajo", informaron desde la Secretaría de Educación, Producción y Trabajo.

Un total de 56.488 vecinos están registrados en Empleo Lomas, donde en las últimas semanas subieron ofertas laborales en rubros y especialidades como albañil, colocador de aberturas, enfermería, mecánica, limpieza, gastronomía, operario metalúrgico, electricista, ventas y repartos.

Los interesados en postularse tienen que registrarse en la página con sus datos y crear un perfil en el que podrán sumar una foto, información sobre experiencias laborales, habilidades e inclusive descargar el perfil en formato de CV (currículum).

Servicio de intermediación laboral en Lomas de Zamora

A las empresas de Lomas que necesitan incorporar trabajadores, el Municipio les ofrece un servicio de intermediación laboral para acompañarlas en todo el proceso de selección y encontrar los perfiles que mejor se adapten a la búsqueda.

Mediante Empleo Lomas, las empresas pueden publicar su búsqueda laboral en la plataforma virtual. Desde el Municipio se van a encargar de encontrar y analizar a los mejores postulantes, contactar a los perfiles afines al puesto a cubrir y organizar entrevistas presenciales para finalizar el proceso de forma exitosa.

Este servicio de intermediación laboral se sugiere para puestos que requieren formación académica, técnica o experiencia. Las empresas interesas en acceder y recibir más información tienen que mandar un mail a [email protected] o comunicarse al WhatsApp 11-2438-5852.

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