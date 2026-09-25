Frente a la crisis laboral, en Lomas impulsan la conexión entre vecinos y empresas

La falta de trabajo se convirtió en una de las principales preocupaciones de la sociedad en un contexto atravesado por la crisis económica y el aumento de la desocupación en todo el país. Frente a este escenario, el Municipio profundiza las acciones para acercar oportunidades laborales a los vecinos de Lomas de Zamora .

Empleo Lomas es una plataforma virtual creada para conectar a las personas que están buscando trabajo con las empresas y comercios de la ciudad que necesitan sumar trabajadores . En lo que va del año, el Municipio acompañó a 108 empresas que se registraron en la web para gestionar 42 búsquedas laborales.

"A partir de esas búsquedas contactamos y entrevistamos a 334 vecinos y vecinas, realizamos 208 derivaciones a entrevistas con empresas y 23 personas ingresaron a nuevos puestos de trabajo", informaron desde la Secretaría de Educación, Producción y Trabajo.

Un total de 56.488 vecinos están registrados en Empleo Lomas , donde en las últimas semanas subieron ofertas laborales en rubros y especialidades como albañil, colocador de aberturas, enfermería, mecánica, limpieza, gastronomía, operario metalúrgico, electricista, ventas y repartos.

Los interesados en postularse tienen que registrarse en la página con sus datos y crear un perfil en el que podrán sumar una foto, información sobre experiencias laborales, habilidades e inclusive descargar el perfil en formato de CV (currículum).

Servicio de intermediación laboral en Lomas de Zamora

A las empresas de Lomas que necesitan incorporar trabajadores, el Municipio les ofrece un servicio de intermediación laboral para acompañarlas en todo el proceso de selección y encontrar los perfiles que mejor se adapten a la búsqueda.

Mediante Empleo Lomas, las empresas pueden publicar su búsqueda laboral en la plataforma virtual. Desde el Municipio se van a encargar de encontrar y analizar a los mejores postulantes, contactar a los perfiles afines al puesto a cubrir y organizar entrevistas presenciales para finalizar el proceso de forma exitosa.

Este servicio de intermediación laboral se sugiere para puestos que requieren formación académica, técnica o experiencia. Las empresas interesas en acceder y recibir más información tienen que mandar un mail a [email protected] o comunicarse al WhatsApp 11-2438-5852.