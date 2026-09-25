Los que regresan en Temperley para viajar a Mendoza

El entrenador de Temperley , Nicolás Domingo , celebra las buenas noticias de cara al partido del próximo domingo frente a Deportivo Maipú , en Mendoza, por la 31º fecha de la zona B de la Primera Nacional . Será un encuentro trascendental para las aspiraciones del Gasolero para llegar a jugar la final por el ascenso directo a la Liga Profesional.

Tres futbolistas cumplieron las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina de la AFA y están a disposición del técnico para el viaje a Mendoza, donde Temperley se presentará en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

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El defensor Lorenzo Monti , el volante Franco Díaz y el delantero Marcos Echeverría comenzaron la semana con la mente puesta en el Botellero, que sueña con ingresar al Torneo Reducido por el segundo ascenso.

Monti había llegado a la quinta amarilla contra Patronato, en Paraná, mientras que Díaz fue expulsado por doble amonestación en dicho partido que Temperley empató sin goles. Ambos recibieron una fecha. En tanto, Echeverría cumplió dos fechas , ya que contra Colegiales sumó la décima tarjeta.

Facundo Krüger marcó dos goles: ¿seguirá de titular?

Quiénes dejarán el equipo

En el lateral derecho, Lorenzo Monti reemplazará a Matías Calzón, mientras que Franco Díaz lo hará por Lucas Richarte en el mediocampo, aunque se espera la evolución de Adrián Arregui, que con Almagro salió por un golpe en las costillas. Y Gerónimo Tomasetti también está entre algodones por una molestia física.

La duda a despejar por Nicolás Domingo está en el centro delantero. Facundo Krüger que reemplazó a Marcos Echeverría, marcó dos goles clave ante Almagro para la victoria por 3-1 y en ese sentido le ganaría la pulseada al exBanfield, que venía de cuatro titularidades consecutivas hasta el partido con Colegiales.

El que continúa afuera es el extremo Pedro Souto, producto del desgarro en el aductor del muslo derecho. Transita la segunda semana de rehabilitación.

Autoridades para Maipú-Temperley

El partido que se jugará este domingo, desde las 16.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti será controlado por Juan Martín Nebbietti, secundado por Diego Martín y Joaquín Badano. Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises. TV: LPF Play