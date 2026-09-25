El tremendo accidente de Marley: "No puedo ser tan pelo..."

Marley lo hizo otra vez y en esta oportunidad volvió a protagonizar un divertido, pero doloroso momento al sufrir un fuerte accidente que le dejó una herida cortante en la cabeza. De todos modos, el conductor le puso buena onda al mal momento.

El conductor de Telefe compartió los detalles del incidente a través de sus propias redes sociales, donde mostró cómo le quedó la frente tras impactar contra una escalera.

Lejos de dramatizar, Marley se lo tomó con humor y fiel a su chispa habitual hizo autocrítica, incluso burlándose de sí mismo. “No puedo más de pelotudo. Me llevé una escalera...”, relató Marley entre risas, mientras mostraba la profunda marca que le quedó en la frente.

Además, aprovechó para agradecerle a los dueños de un comercio cercano que le prestaron asistencia luego del inoportuno accidente en un video que compartió con sus seguidores.

"La gente del local tiene una panadería, unos divinos. Me pusieron de todo. Así que muchas gracias a toda la gente que me ayudó. Ahora voy al hospital a que me lo cosan", contó Marley en las redes sociales.

Entre risas, calculó que ya perdió la cuenta de los bloopers. "Creo que es el golpe número 20 en mi cabeza en toda mi vida más o menos", cerró Marley sobre este nuevo accidente.

Este nuevo episodio trajo al recuerdo otro de los bloopers más recordados del conductor. Durante uno de sus clásicos viajes en Por el mundo mientras recorría una cueva junto a la modelo Karina Jelinek, Marley sufrió un golpazo idéntico al intentar esquivar la formación rocosa.