La crisis de Los Andes en la Primera Nacional: llegó a los diez partidos sin ganar

La campaña de Los Andes en la Primera Nacional se transformó en una verdadera pesadilla futbolística. Lo que comenzó como un bache defensivo y falta de efectividad hoy se consolida como una de las crisis deportivas más agudas del último tiempo para el conjunto de Lomas de Zamora, que no logra reaccionar y empieza a despedirse de sus principales objetivos.

Con el último traspié ante Colón de Santa Fe , el conjunto lomense encadenó una alarmante racha de 10 partidos consecutivos sin conocer la victoria, cosechando apenas 5 empates y 5 derrotas. Esta seguidilla de resultados adversos provocó un derrumbe absoluto en la tabla de posiciones, dejando al equipo conducido por César Monasterio fuera de la zona de Reducido, el gran anhelo de los hinchas para pelear por el ascenso directo.

Sobre 30 fechas disputadas, Los Andes se ubica noveno con 37 puntos, producto de 8 triunfos, 13 empates y 9 derrotas. Convirtió 22 goles y le anotaron 20. Todos números que hablan de una campaña totalmente irregular.

Cuando Leonardo Lemos era el entrenador de Los Andes , el equipo se había hecho fuerte jugando como local en la pasada temporada. Sin embargo, uno de los factores que más preocupa al cuerpo técnico en el presente campeonato de la Primera Nacional es la falta de solidez del equipo en en el Eduardo Gallardón.

Los Andes acumula 4 partidos sin ganar en su cancha, con 3 empates y 1 derrota. La localía no se hace sentir y el público se impacienta por un equipo que no reacciona. Solamente 4 victorias en el campeonato en su estadio de Lomas de Zamora y la última fue ante Ciudad Bolívar por 3 a 1 el 11 de julio. Luego, pasaron Ferro, Acassuso y San Miguel, que se llevaron empates y una derrota para una campaña que preocupa.

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Un karma que se extiende cuando sale de Lomas

Si jugar en casa se volvió un dolor de cabeza, los partidos como visitante representan un terreno directamente hostil. Las estadísticas fuera de Lomas de Zamora reflejan un panorama devastador: 8 encuentros sin triunfos, producto de 2 empates y 6 derrotas. La falta de respuestas tácticas y anímicas lejos de su gente mantiene al plantel sumergido en una preocupante racha negativa que urge cortar.

Con pocas fechas por disputar y el margen de error reducido a cero, Los Andes necesita reestructurar su juego con urgencia para frenar una caída libre que amenaza con arruinar por completo la temporada de la segunda división del fútbol argentino. El último triunfo como visitante fue ante Mitre de Santiago del Estero por 3 a 0 el 14 de junio por la fecha número 18.

Sin dudas, una campaña de Los Andes que arrancó para la ilusión pero que atraviesa un presente difícil de explicar. El Milrayitas llegó a estar tercero en las posiciones, pero su derrumbe hoy lo ubica fuera de la zona de Reducido a seis fechas del final de la fase regular del campeonato. En el horizonte aparecen Morón, All Boys y Mitre de Santiago del Estero en el Gallardón, mientras que visitará a Godoy Cruz en Mendoza, Racing en Córdoba y Estudiantes en Caseros. Panorama complejo para el Milrayitas y una racha que necesita cortar para detener la caída libre.