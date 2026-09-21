Con Marcelino Moreno concentrado, Lanús recibe a Estudiantes de La Plata

Lanús buscará confirmar la levantada de los últimos partidos cuando reciba a Estudiantes de La Plata , por la 10º fecha de la zona A del Torneo Clausura . En puestos de playoffs, el equipo de Mauricio Pellegrino afrontará este difícil encuentro con bajas importantes.

Desde las 21.15, en la Fortaleza , dirigirá Nicolás Ramírez, estará secundado por Juan Mamani e Iván Aliende. Cuarto árbitro: Leandro Fedele. VAR: Sebastián Bresba. AVAR: Lucas Germanotta. TV: ESPN Premium.

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La gran noticia es la convocatoria de Marcelino Moreno , luego de haberse recuperado de una operación por una metatarsalgia en el pie izquierdo. El “10” no juega oficialmente desde el 20 de mayo, por la 5º fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Liga de Quito, en el estadio Casablanca, la noche en la que el Granate perdió por 2-0 y quedó eliminado del máximo torneo continental.

Convocatoria Estudiantes de La Plata LPF - Clausura 2026 10ª fecha DALE GRANA DE MI VIDA pic.twitter.com/FYni1xO6Ym

De todos modos, habrá que ver si Mauricio Pellegrino lo sienta en el banco. Y, de ser así, si le comienza a dar los minutos necesarios en el sprint final de la temporada pensando en jugar los playoffs.

Lanús quiere sostenerse en el G-8

El Granate se metió entre los ocho mejores luego de las victorias ante Defensa y Justicia y Deportivo Riestra. Con respecto a esta última presentará dos cambios obligados por las ausencias del central José María Canale y el extremo Matías Sepúlveda.

El juvenil Mateo Ramírez recibió su primera citación con el plantel profesional para el partido de mañana contra Estudiantes de La Plata.



43 Mateo Emanuel Ramírez

Defensor central

Zurdo

11/05/2007

Quilmes, provincia de Buenos Aires

Altura: 1,87 Mts. |… pic.twitter.com/5N6kBwh9Jl — Club Lanús (@clublanus) September 20, 2026

Ronaldo Dejesús y Franco Watson serán las piezas de recambio, mientras que, si Carlos Izquierdoz no juega, pasaría Gonzalo Pérez a la zaga e ingresaría Tomás Guidara al lateral derecho.

Cómo llega Estudiantes de La Plata

El equipo de Alexander Medina está a tres puntos de los playoffs, pero su fuerte es la Copa Libertadores, donde avanzó a las semifinales.

El Cacique maneja las opciones de Gastón Benedetti en el lateral izquierdo, de Gabriel Neves en el mediocampo, además de Fabricio Pérez junto a Adolfo Gaich en la ofensiva, dándole descanso a Guido Carrillo. Por lesiones se lo pierden Joaquín Correa y Tiago Palacios.

Mientras el Pincha se encuentra en zona de copas para 2027, a Lanús una victoria lo dejaría a un punto en la recta final de la temporada.

Probables formaciones de Lanús y Estudiantes (LP)

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz o Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson y Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y Alexis Castro; Fabricio Pérez y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Hora: 21.15. Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.