La hermana de Pity Álvarez: "Me pidió disculpas por las cagadas que se mandó"

El estado de salud y la situación judicial, en medio de un juicio por homicidio, de Pity Álvarez continúan en el centro de la escena y su hermana Silvina tomó la palabra para contar fuertes detalles sobre cómo se encuentra el músico.

En una entrevista con el programa de Georgina Barbarossa , brindó un panorama íntimo, desolador y preocupante sobre la realidad que atraviesa el exlíder de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados.

"Hasta anoche no podían terminar de regularle la presión, le subía a cada rato. Él es hipertenso y suele tener picos. Debe ir de la mano de lo emotivo también", detalló sobre la frágil salud de Pity Álvarez.

Sin justificar los hechos del pasado del músico, la hermana del artista fue contundente al marcar la raíz del problema: "Entiendo todas las posiciones eh, pero entiendo que está muy a la vista que Cristian tiene un problema severo. Quizás no tratado. No comprende la realidad como la vemos nosotros".

Aseguran que Pity Álvarez “vive asustado”

Según explicó Silvina, Pity Álvarez si bien por momentos logra conectar y comprender lo que se le dice, rápidamente su mente vuelve a aislarlo: "Muchas veces me pidió disculpas por las cagadas que se mandó durante tantos años".

Pity Alvarez sigue internado.

La hermana del músico contó cómo afecta el proceso judicial a su salud mental y el profundo deterioro que le dejó su paso por la cárcel. "En el juicio falta una parte, la parte de él. Su presencia, su estar. Asumiendo su responsabilidad o no. Puede estar de forma presencial en el juicio pero realmente no está. El deterioro que sufrió cuando estuvo detenido fue tremendo. Estuvo aislado, sin siquiera ver a su madre que ella nunca le fallaba", lamentó.

"Yo no tengo un hermano violento. El nivel de paranoia que maneja mi hermano es enorme. Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente". En esa línea, intentó contextualizar el motivo detrás de algunas situaciones: "Hay momentos en los que lo manifiesta más. Creo que de ahí viene el tema de portar armas, por protección. Pero insisto, no es violento".