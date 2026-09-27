Boca será el rival de Banfield en semifinales de Copa Argentina: le ganó un partido épico a Racing

Banfield tiene rival para una de las semifinales de Copa Argentina . En un partidazo, Boca Juniors venció a Racing Club por 3-2 en Rosario y será el rival del equipo de Pedro Troglio camino a la final de la edición 2026.

Por los cuartos de final, Banfield derrotó a Deportivo Riestra por penales en el estadio Alfredo Beranger de Temperley . Tuvo que espera 18 días para conocer a su próximo contrincante, que será el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que en un partido inolvidable remontó un 0-2 para ganarlo a los 95 minutos.

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La otra semifinal de Copa Argentina la disputarán Atlético Tucumán, que también eliminó por penales a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes . El Decano de Julio Falcioni espera por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el jueves 1º de octubre en el estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia.

Con la mente puesta en el objetivo de la permanencia en la Liga Profesional, el equipo de Pedro Troglio se ilusiona con la Copa Argentina , donde también llegó a semifinales en 2022.

La organización de la Copa Argentina ahora deberá reunirse con los clubes, A.Pre.Vi.De. y los distintos operativos de seguridad para conformar el día, horario y escenario del partido en el que Banfield enfrentará a Boca Juniors. El estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba sería el elegido.

La remontada de Boca Juniors en Rosario

Boca Juniors y Racing Club jugaron un partido de alta tensión en el estadio Gigante de Arroyito, donde los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda tomaron dos goles de ventaja, pero el ingreso de Enner Valencia fue determinante en el tramo final del partido que inclinó la balanza para el Xeneize.

Enner Valencia, el salvador de Boca Juniors.

Gastón Lodico abrió el marcador a los 19 minutos con un gol olímpico que sorprendió a Leandro Brey, que ya había recibido uno similar de Ángel Di María en el mismo arco. Adrián Martínez amplió el marcador a los dos minutos del complemento y parecía encaminar la clasificación de la Academia.

Pero, el ecuatoriano Enner Valencia se robó todos los flashes de la tarde y con tres cabezazos le dio el pase a Boca Juniors. El delantero marcó a los 27m., 35m. y 95m. tras asistencias de Lautaro Blanco, Sebastián Villa y Carlos Palacios.