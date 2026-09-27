Con un agónico gol de Franco Tisera, Los Andes volvió al triunfo tras 10 partidos

Volvió al gol Asenjo, triunfo agónico y desahogo en Los Andes, que volvió a ganar luego de 10 partidos
Los Andes no ganaba hacía 10 partidos, hacía más de dos meses. Y qué mejor forma de volver a conseguir los tres puntos que con un deselance eufórico. Con gol de Franco Tisera en tiempo de descuento, el Milrayitas se impuso 2-1 sobre Deportivo Morón en el Eduardo Gallardón.
Luego de un primer tiempo muy malo del equipo de César Monasterio, el Gallito se fue al entretiempo arriba en el marcador por un penal casi escandaloso que Franco Fagundez cambió por gol. Para colmo, le habían negado uno insólito al Milrayitas.
En la segunda etapa, cuando nada parecía indicar que Los Andes podía llegar al empate, Villarreal fue derribado en el área. El árbitro tuvo que cobrar la pena máxima y Mauricio Asenjo volvió al gol. No convertía desde la última victoria casualmente, contra Ciudad de Bolívar.
En un final de partido destrabado por la necesidad de Los Andes de volver a ganar y la ansiedad de Deportivo Morón por no ceder en la pelea con Ferro, Daniel Franco lanzó un pelotazo largo que Franco Tisera aprovechó para convertir de cabeza ante la salida dubitativa de Salvá y la desinteligencia de la última línea rival. Desahogo total en Lomas de Zamora.
Con esta victoria, Los Andes se mantiene con vida en la lucha por meterse en el Reducido. Está a dos puntos de Ciudad de Bolíver, hoy el último en clasificarse. En cuanto a la tabla de abajo, le sacó 9 de ventaja a San Miguel.
¡GANÓ LOS ANDES!
Los Andes, por un gol agónico de Franco Tisera, volvió al triunfo luego de 10 partidos. Franco Fagundez había abierto la cuenta con un polémico penal en el primer tiempo. También, desde los 11 pasos, había empatado Mauricio Asenjo. Desahogo en Lomas de Zamora.
¡GOL DE LOS ANDES!
Franco Tisera, en tiempo de descuento, le da la victoria a Los Andes 2-1 sobre Deportivo Morón.
"Agónico"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Por el gol de Franco Tisera tras un grave error defensivo de Morón que le da vuelta el partido. pic.twitter.com/zPnHYKQfst
¡GOL DE LOS ANDES!
Mauricio Asenjo, de penal, a los 31 minutos del segundo tiempo, puso el empate para Los Andes contra Deportivo Morón. Cuando nada parecía indicar que el Milrayitas podía acercarse a la igualdad, le cometieron foul clarísimo a Villarreal en el área y el árbitro vio penal. Están 1-1 en el Eduardo Gallardón.
Salió el sol en Lomas de Zamora, pero todo se ve gris para Los Andes
Promediando el segundo tiempo, Los Andes depende demasiado de lo que pueda intentar individualmente Alex Valdez Chamorro. Deportivo Morón no pasa sobresaltos y, por ahora, se lleva un triunfazo del Eduardo Gallardón.
Arrancó el segundo tiempo en el Gallardón
Con gol de Franco Fagundez, Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes. A la visita le regalaron un penal insólito y al Milrayitas le negaron uno increíble.
¿Qué cobró? Así fue el ridículo penal en contra de Los Andes
"Juan Cruz Robledo"Por el penal que le regaló a Morón ante Los Andes. pic.twitter.com/9m5fvB3kST— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Final del primer tiempo en el Eduardo Gallardón
Con gol de Franco Fagundez, de penal, a los 32 minutos del primer tiempo, Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes en Lomas de Zamora. El Gallito busca no perderle pisada a Ferro en la cima. El Milrayitas no quierde perder el tren del Reducido.
Franco Fagundez, de penal, puso en ventaja a Deportivo Morón
El delantero uruguayo, una de las figuras de la Primera Nacional, abrió la cuenta en el Eduardo Gallardón. Deportivo Morón le gana 1-0 a Los Andes, que sigue sin poder levantar.
"Franco Fagundez"Por el gol del jugador de Morón ante Los Andes. https://t.co/pdCt1M1v9y pic.twitter.com/noLlkP7pd0— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Casi un bloopers
Daniel Franco tocó atrás, la pelota superó la salida del arquero y se fue cerca del caño derecho
La primera del local
Tiro libre de Juan Manuel Vázquez que rechazó lejos Julio Salvá.
Comenzó el partido
Después de la dura goleada sufrida ante Colón, en Santa Fe, Los Andes tendrá otro desafío complicado. En el estadio Eduardo Gallardón, recibe a Deportivo Morón, uno de los animadores de la Zona A, por la fecha 31 de la Primera Nacional, con la obligación de obtener una victoria para cortar la mala racha.
"Duelo de Hinchadas"Porque así fue el recibimiento de la banda de Morón y Los Andes. pic.twitter.com/fSvhEZLTBF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
Así forman Los Andes y Deportivo Morón
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Gabriel Cañete; Mario Galeano, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: César Monasterio.
¡Así va Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a Dep. Morón en el Estadio Eduardo Gallardón. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/iWArgTGR0J— Club Los Andes (@clublosandes) September 27, 2026
Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Francisco Flores y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Gonzalo Berterame; Franco Fagúndez y Mateo Levato. DT: Walter Otta.
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Hora: 15.30. Árbitro: Juan Cruz Robledo. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.