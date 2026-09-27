Con un agónico gol de Franco Tisera, Los Andes volvió al triunfo tras 10 partidos

Volvió al gol Asenjo, triunfo agónico y desahogo en Los Andes, que volvió a ganar luego de 10 partidos

Los Andes no ganaba hacía 10 partidos, hacía más de dos meses. Y qué mejor forma de volver a conseguir los tres puntos que con un deselance eufórico. Con gol de Franco Tisera en tiempo de descuento, el Milrayitas se impuso 2-1 sobre Deportivo Morón en el Eduardo Gallardón.

Luego de un primer tiempo muy malo del equipo de César Monasterio, el Gallito se fue al entretiempo arriba en el marcador por un penal casi escandaloso que Franco Fagundez cambió por gol. Para colmo, le habían negado uno insólito al Milrayitas.

En la segunda etapa, cuando nada parecía indicar que Los Andes podía llegar al empate, Villarreal fue derribado en el área. El árbitro tuvo que cobrar la pena máxima y Mauricio Asenjo volvió al gol. No convertía desde la última victoria casualmente, contra Ciudad de Bolívar.

En un final de partido destrabado por la necesidad de Los Andes de volver a ganar y la ansiedad de Deportivo Morón por no ceder en la pelea con Ferro, Daniel Franco lanzó un pelotazo largo que Franco Tisera aprovechó para convertir de cabeza ante la salida dubitativa de Salvá y la desinteligencia de la última línea rival. Desahogo total en Lomas de Zamora.

Con esta victoria, Los Andes se mantiene con vida en la lucha por meterse en el Reducido. Está a dos puntos de Ciudad de Bolíver, hoy el último en clasificarse. En cuanto a la tabla de abajo, le sacó 9 de ventaja a San Miguel.