Lucas Baldunciel, clave para la victoria de Brown de Adrogué: "Nos quedan cinco finales más"

Lucas Baldunciel, autor del primer gol de Brown de Adrogué ante Camioneros.

El clima en el vestuario de Brown de Adrogué cambió por completo. El Tricolor recuperó la sonrisa con un contundente 3-0 frente a Camioneros, en lo que significó el primer triunfo de Adrián Czornomaz como entrenador del equipo. Tras el encuentro, Lucas Baldunciel, una de las figuras de la tarde y el encargado de abrir el marcador,no ocultó su desahogo por los tres puntos obtenidos.

"Se vio un cambio en el equipo con la llegada del nuevo cuerpo técnico. Hoy la idea salió y pudimos plasmar lo que queríamos, pero no hay que relajarse; hay que seguir entrenando porque todavía queda mucho camino por delante", expresó el atacante, destacando el impacto anímico que significó el recambio en el banco de suplentes.

Las posibilidades de Brown de Adrogué de lograr la permanencia Por otra parte, el delantero hizo hincapié en el desgaste físico del plantel y la necesidad de recuperar futbolistas de cara al cierre del torneo. "Hoy prefiero descansar tranquilo y que se recuperen todos los soldados que tenemos para estas batallas que se vienen. Tenemos que estar todos listos", concluyó con firmeza.

Con este triunfo fundamental, Brown de Adrogué alcanzó las 38 unidades en la tabla de posiciones. El resultado le permitió tomar una bocanada de aire clave y estirar la ventaja en la pelea de abajo, quedando transitoriamente a 7 puntos de la UAI Urquiza (31 puntos), que se encuentra en la última posición de descenso a falta de disputar su partido de la fecha. Mientras que Ituzaingó quedó muy relegado en el fondo, el objetivo primordial del Tricolor es mantener la regularidad para sostener la distancia sobre el "Furgón" y sellar la permanencia de manera matemática en las próximas semanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Brown de Adrogué (@cabrown_adrogue) Lo que le queda a Brown de Adrogué en el torneo de la Primera B Tal como adelantó Lucas Baldunciel, el tramo final del campeonato de la Primera B Metropolitana exigirá al máximo al equipo con cinco partidos de alta tensión. En el horizonte aparecen Deportivo Merlo, Comunicaciones y Argentino de Quilmes como visitante, mientras que recibirá a Dock Sud y Defensores Unidos de Zárate en el Lorenzo Arandilla. Lucas Baldunciel, ex Temperley, convirtió su primer gol con la camiseta de Brown de Adrogué en el presente campeonato de la Primera B. El atacante pretende colaborar con el equipo dirigido por Adrián Czornomaz para mantener la categoría. De la mano de un ex Temperley y un ex Los Andes, el conjunto Tricolor buscará quedarse un año más en la Primera B.

Compartí esta nota en redes sociales:







