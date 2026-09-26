Brown de Adrogué logró un valioso triunfo y se aleja del descenso

Brown de Adrogué cortó la mala racha y festejó en su casa

Un triunfazo logró Brown de Adrogué, de esos que valen más que tres puntos. El equipo de Adrián Czornomaz venció por 3 a 0 a Camioneros, por la fecha 37 de la Primera B, y le sacó siete puntos de ventaja a UAI Urquiza en la lucha por la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino.

Al Tricolor le alcanzó con una ráfaga letal en apenas 20 minutos para acomodar rápido el trámite a su favor. Con dos golpes certeros, sacó una ventaja importante en sus primeras dos aproximaciones y en el segundo tiempo, sin despeinarse, terminó de liquidar la historia a los 31 minutos.

El equipo de Czornomaz aprovechó los problemas defensivos de la visita y a los 2 minutos se puso en ventaja con un gol de Lucas Baldunciel. Antes de los 20, con un cabezazo de Brandon López que contó con la colaboración de una floja respuesta de la defensa y el arquero, marcó el segundo.

El Verde intentó despertarse, pero se topó con la seguridad de Giovini en un par de oportunidades y nunca se metió en partido. Por eso, el segundo tanto de López, a los 31 del complemento, le permitió a Brown de Adrogué redondear una gran actuación para empezar a asegurar la permanencia.

Con este resultado, el Tricolor cortó una racha de siete partidos sin ganar y llegó a los 38 puntos para sacarle siete de ventaja a la UAI Urquiza, que marcha anteúltimo y este domingo visitará a Villa Dálmine.