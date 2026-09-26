Brown de Adrogué logró un valioso triunfo y se aleja del descenso

Brown de Adrogué cortó la mala racha y festejó en su casa
Un triunfazo logró Brown de Adrogué, de esos que valen más que tres puntos. El equipo de Adrián Czornomaz venció por 3 a 0 a Camioneros, por la fecha 37 de la Primera B, y le sacó siete puntos de ventaja a UAI Urquiza en la lucha por la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino.
Al Tricolor le alcanzó con una ráfaga letal en apenas 20 minutos para acomodar rápido el trámite a su favor. Con dos golpes certeros, sacó una ventaja importante en sus primeras dos aproximaciones y en el segundo tiempo, sin despeinarse, terminó de liquidar la historia a los 31 minutos.
El equipo de Czornomaz aprovechó los problemas defensivos de la visita y a los 2 minutos se puso en ventaja con un gol de Lucas Baldunciel. Antes de los 20, con un cabezazo de Brandon López que contó con la colaboración de una floja respuesta de la defensa y el arquero, marcó el segundo.
El Verde intentó despertarse, pero se topó con la seguridad de Giovini en un par de oportunidades y nunca se metió en partido. Por eso, el segundo tanto de López, a los 31 del complemento, le permitió a Brown de Adrogué redondear una gran actuación para empezar a asegurar la permanencia.
Con este resultado, el Tricolor cortó una racha de siete partidos sin ganar y llegó a los 38 puntos para sacarle siete de ventaja a la UAI Urquiza, que marcha anteúltimo y este domingo visitará a Villa Dálmine.
Final del partido: ¡Ganó Brown de Adrogué!
Con dos goles de Brandon López y otro de Lucas Baldunciel, Brown de Adrogué le ganó 3 a 0 a Camioneros y cortó su mala racha en la Primera B.
GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUE
A los 31 minutos, Brandon López recibió dentro del área y con un remate junto al palo marcó el 3 a 0 para Brown de Adrogué.
"Brandón López"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
Porel golazo el jugador de Brown de Adrogué que le da una paliza 3 a 0 a Camioneros. pic.twitter.com/onPVlpSsyM
Otra chance para el Tricolor
Brown Adrogué está para golear, pero pude sentenciar la historia. Otra vez Castaño tuvo el gol, pero resolvió mal y el partido sigue abierto.
El palo le negó el tercero a Brown de Adrogué
El Tricolor tuvo un nuevo gol en los pies de Castaño, pero el remate del 8 se estrelló en el palo y el volante no pudo festejar.
Arrancó el segundo tiempo
Brown de Adrogué y Camioneros ya juegan el complemento.
Final del primer tiempo
Brown de Adrogué le gana por 2 a 0 a Camioneros al cabo de los primeros 45 minutos.
Giovini salvó a Brown de Adrogué
Matías De Jesús tuvo una buena oportunidad para descontar, pero el arquero de Brown de Adrogué respondió ante un remate sutil y evitó el peligro.
GOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ
A los 20 minutos, Brandon López se impuso en el área y marcó el segundo para Brown de Adrogué.
"Brandon López"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Camioneros. pic.twitter.com/VG42E5mkpK
GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ
A los 2 minutos, y tras un buena jugada por izquierda, Lucas Baldunciel definió tras un centro rasante de Guerrero y puso el 1 a 0.
"Lucas Baldunciel"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026
Por el gol del jugador de Brown de Adrogué ante Camioneros. pic.twitter.com/66NzA1tY92
Arrancó el partido
Brown de Adrogué y Camioneros ya disputan los primeros 45 minutos por la Primera B.
Las formaciones de Brown de Adrogué y Camioneros
- Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero Ruiz; Alexis Castaño, Elián Robles y Matías Noble; Lucas Baldunciel, Nicolás Meaurio y Brandon López.
- Camioneros: Rafael Ferrario; Darío Miguez, Gabriel Pusula, Nicolás Sainz, Emanuel Del Bianco; Pablo López, Saúl Nelle, Lucas Brizuela, Ignacio Huguenet; Matías De Jesús y Federico Aguirre