Los Andes y Deportivo Morón se preparan para un partido histórico con un megaoperativo de seguridad

El Eduardo Gallardón volverá a contar con hinchas visitantes para el encuentro entre Los Andes y Deportivo Morón.

Este domingo, el Eduardo Gallardón será el escenario de una nueva prueba piloto para el fútbol del ascenso. El encuentro entre Los Andes y Deportivo Morón contará con la presencia de público visitante, lo que ha llevado a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires a diseñar un estricto operativo de seguridad que involucrará a más de 270 personas encargadas de la vigilancia.

El dispositivo general comenzará temprano y las puertas del estadio se abrirán a las 13.30. Desde los organismos de seguridad se solicita a los asistentes concurrir con la debida antelación para evitar aglomeraciones en los accesos. Será la segunda vez en el torneo de la Primera Nacional que Los Andes reciba hinchas visitantes, ya que en la anterior ocasión fue Ferro el que visitó Lomas de Zamora.

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El despliegue policial para garantizar el orden público estará compuesto por: 230 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 30 agentes de seguridad privada y 10 empleados nucleados en UTEDyC.

Para evitar cruces entre ambas parcialidades, las autoridades definieron ingresos estrictamente separados: el público de Los Andes ingresará por la intersección de las calles Boedo y Belelli. Mientras que los cerca de 3.000 hinchas de Morón que se movilicen a Lomas de Zamora ocuparán la tribuna Familia Da Graca. Su acceso estará habilitado por la Puerta N° 5, ubicada en la esquina de Santa Fe y Portela.

El traslado de la hinchada visitante se iniciará a las 12.30 desde el estadio de Morón. El recorrido pautado por las fuerzas de seguridad incluye el paso por Camino de Cintura, Autopista Ricchieri, Puente La Noria y Camino Negro, trayecto en el cual contarán con custodia policial permanente hasta el arribo a la Avenida Santa Fe.

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Controles rígidos y restricciones para los hinchas de Los Andes y Deportivo Morón

La organización remarcó que no habrá venta de entradas en las boleterías del estadio el día del partido, por lo que solo podrán acercarse aquellos que hayan adquirido sus tickets de forma anticipada.

Para el ingreso, será requisito obligatorio presentar el DNI físico, el cual será escaneado mediante smartphones oficiales para verificar los antecedentes y aplicar el derecho de admisión. Asimismo, la APreViDe recordó la prohibición estricta de ingresar con elementos de pirotecnia, banderas con leyendas violentas, rollos de papel o insignias pertenecientes a otras instituciones deportivas.

Asimismo, se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificatoria de otras entidades deportivas, papeles, el uso de material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia. Además, se advierte que no está permitido el ingreso de simpatizantes al campo de juego bajo ninguna circunstancia.

APreViDe pidió respetar los tiempos establecidos para el egreso del estadio y tener paciencia con las medidas de seguridad implementadas al finalizar el encuentro.