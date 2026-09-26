Lucas Angelini palpita el duelo de Temperley ante Deportivo Maipú: "Es una revancha"

Temperley se prepara para un compromiso clave en sus aspiraciones de ascenso. Este domingo, el conjunto dirigido por Nicolás Domingo visitará a Deportivo Maipú en Mendoza, en un encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Primera Nacional . En las horas previas al viaje, uno de los pilares de la defensa, Lucas Angelini , rompió el molde y se refirió al partido con absoluta honestidad.

En diálogo con el programa partidario El Show de Temperley , el marcador de punta zurdo fue tajante al recordar el doloroso 0-5 sufrido ante el mismo rival en el Alfredo Beranger a principios de la temporada. "Es una revancha", disparó Lucas Angelini . El plantel arrastra aquella espina y viaja a territorio mendocino enfocado en demostrar la evolución futbolística del equipo.

A un paso de la gloria. Temperley goleó a Midland pero aún no puede gritar campeón

A diferencia de aquella fatídica tarde de mayo, la realidad de Temperley hoy es sustancialmente distinta. El "Cele" viene en franca levantada y se ubica en la segunda posición de la Zona B con 53 puntos, acechando de cerca al líder Tristán Suárez. El ánimo colectivo está por las nubes luego de hilvanar victorias importantes, la última de ellas un sólido 3-1 en casa.

Respecto al rol del entrenador y el funcionamiento colectivo, Angelini llenó de elogios a la conducción técnica: "Nico (Domingo) es un jugador de fútbol dirigiendo, nosotros aprendemos mucho de él", destacó en declaraciones posteriores al último triunfo ante Almagro. Esa sintonía entre el cuerpo técnico y los futbolistas se traduce en un equipo que sabe a lo que juega y que sale a proponer en cualquier cancha.

El gran desafío de Temperley en Mendoza

El encuentro ante el "Cruzado" asoma de alta dificultad. Aunque Deportivo Maipú se posiciona en la mitad de la tabla (9° con 41 puntos), es un rival tradicionalmente fuerte en su estadio y que necesita sumar para meterse en puestos de Reducido.

Para este domingo, se espera que el entrenador de Temperley repita la base que viene saliendo de memoria, manteniendo a Lucas Angelini firme en la banda izquierda. El defensor, de gran regularidad en el torneo, sabe que el margen de error es mínimo si quieren sostener la ilusión: "Nosotros nos preparamos desde el primer día para devolver a Temperley a Primera", había manifestado hace pocas semanas, dejando en claro que el objetivo final está entre ceja y ceja.

El Gasolero irá por los tres puntos que validen sus credenciales de candidato, buscando enterrar definitivamente el fantasma de la primera rueda y consolidar su marcha triunfal hacia la máxima categoría.