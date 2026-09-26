sábado 26 de septiembre de 2026
Escribinos
26 de septiembre de 2026
Preocupación.

Qué se sabe de la salud de Daniel Osvaldo, internado en el Hospital de Llavallol

sEl exfutbolista de Boca Juniors ingresó en grave estado al Hospital Municipal de Llavallol en la noche del jueves, tras días de un dolor agudo en el pecho.

Daniel Osvaldo, está internado en el Hospital Llavallol.

Daniel Osvaldo, está internado en el Hospital Llavallol.

El exfutbolista de Boca Juniors y Banfield Daniel Osvaldo fue internado de urgencia este jueves por la noche en el Hospital Llavallol y se encuentra en terapia intensiva con pronostico reservado tras sufrir un cuadro de derrame pleural en el pulmón derecho.

La noticia fue difundida en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, y comunicada por el periodista Pepe Ochoa. "Él estaba muy mal. Venía de días de sentirse muy, muy mal, tenía en el pulmón pus y agua", relató Ochoa este viernes, y agregó: "Le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho".

Lee además
Denisse González y su novio Bautista Mascia. 
Fuerza.

Denisse recibió el alta tras su internación: "Esto todavía no terminó"
Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación.
Preocupación.

De Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha tras su internación

Según precisaron en LAM, Osvaldo ingresó al centro médico el jueves alrededor de las 23, llevado por una de sus hermanas, después de que él mismo le pidiera ayuda por teléfono.

La hospitalización dejó al descubierto el difícil momento que atraviesa el músico, que actualmente no cuenta con obra social ni medicina prepaga, motivo por el cual fue internado en un hospital público con la intervención de un tercero.

Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo.

Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo.

La situación económica de Daniel Osvaldo

"Él vive en Banfield y viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga", detalló Ochoa. El periodista de espectáculos indicó, además, que el deterioro pulmonar del músico se habría vinculado al consumo de drogas.

"Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de Martín Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", informó Ochoa.

Alejado de las canchas, Osvaldo se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista, está al frente de su banda, Barrio Viejo, con la que realizó diferentes shows en el país.

Los proyectos de Daniel Osvaldo

Antes de esta repentina descompensación, Osvaldo estaba enfocado en sus proyectos laborales: llevaba adelante un ciclo de entrevistas para un medio gráfico y tenía programado un concierto junto a su banda para el 31 de octubre en el Café Berlín.

Temas
Seguí leyendo

Denisse recibió el alta tras su internación: "Esto todavía no terminó"

De Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha tras su internación

Terror en Lomas de Zamora: llegan tres días de cine

Horror en Budge: abusó y embarazó a su hija adolescente

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Armas de fuego incautadas por la Policía en Ingeniero Budge.
Golpe al delito.

Budge: lo allanaron por amenazas y encontraron un arsenal de armas

Las más leídas

Te Puede Interesar

El caso de abuso sexual en Ingeniero Budge sería llevado a juicio.
Será llevado a juicio.

Horror en Budge: abusó y embarazó a su hija adolescente