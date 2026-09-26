Qué se sabe de la salud de Daniel Osvaldo, internado en el Hospital de Llavallol

El exfutbolista de Boca Juniors y Banfield Daniel Osvaldo fue internado de urgencia este jueves por la noche en el Hospital Llavallol y se encuentra en terapia intensiva con pronostico reservado tras sufrir un cuadro de derrame pleural en el pulmón derecho.

La noticia fue difundida en el programa LAM , conducido por Ángel de Brito , y comunicada por el periodista Pepe Ochoa . "Él estaba muy mal. Venía de días de sentirse muy, muy mal, tenía en el pulmón pus y agua", relató Ochoa este viernes, y agregó: "Le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho".

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Según precisaron en LAM, Osvaldo ingresó al centro médico el jueves alrededor de las 23, llevado por una de sus hermanas, después de que él mismo le pidiera ayuda por teléfono.

La hospitalización dejó al descubierto el difícil momento que atraviesa el músico, que actualmente no cuenta con obra social ni medicina prepaga, motivo por el cual fue internado en un hospital público con la intervención de un tercero.

Preocupación por la salud de Daniel Osvaldo.

La situación económica de Daniel Osvaldo

"Él vive en Banfield y viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga", detalló Ochoa. El periodista de espectáculos indicó, además, que el deterioro pulmonar del músico se habría vinculado al consumo de drogas.

"Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de Martín Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", informó Ochoa.

Alejado de las canchas, Osvaldo se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista, está al frente de su banda, Barrio Viejo, con la que realizó diferentes shows en el país.

Los proyectos de Daniel Osvaldo

Antes de esta repentina descompensación, Osvaldo estaba enfocado en sus proyectos laborales: llevaba adelante un ciclo de entrevistas para un medio gráfico y tenía programado un concierto junto a su banda para el 31 de octubre en el Café Berlín.