El inesperado conflicto entre Juan Pablo Varsky y Nicolás Repetto

Nicolás Repetto se prepara para regresar en 2027 a la televisión en un nuevo ciclo de El Trece , un canal dónde supo brillar en otros tiempos. A la espera de esta vuelta, se generó un inesperado conflicto con Juan Pablo Varsky.

En medio de este escándalo, Juan Etchegoyen contó que apareció el primer conflicto para Nicolás Repetto y sería con el periodista deportivo Juan Pablo Varsky.

Enojos. Nicolás Repetto posteó una foto de su nieto antes que Juana y se desató el conflicto

“Ya tenemos la primera polémica con el regreso de Nico Repetto a la televisión”, dijo Juan Etchegoyen jugando al misterio al comienzo de la versión que comenzó a circular.

En su programa en Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen explicó los motivos del problema que tenga Nicolás Repetto mientras planea su arribo a El Trece.

“Me confirman desde Kuarzo que es casi un hecho que el nombre del programa del conductor cambiará por pedido de otro periodista que también trabaja en la empresa”, detallo el periodista sobre el tema.

“El nombre elegido para el ciclo de Nico fue Clink Clank, pero Clank es un sello de Juan Pablo Varsky que, mediante sus abogados, ya pidió que se modifique. Lo tiene patentado, el término”, contó Juan Etchegoyen sobre el conflicto en cuestión.

Juan Pablo Varsky en una edición de Clank!

“Clank” es una expresión que utiliza Juan Pablo Varsky en las transmisiones de los partidos de fútbol cada vez que la pelota pega el palo. También es el nombre de su ciclo de entrevistas.

Mientras que Juan Etchegoyen también detalló cómo están las negociaciones para modificar el nombre del próximo programa de Nicolás Repetto en El Trece.

“Me dicen que incluso hubo una reunión de Varsky con Martín Kweller, uno de los dueños de la productora. El abogado de marcas de Juan Pablo hizo saltar esta alerta. Lo que también me contaron es que la respuesta de la productora cuando el equipo de Varsky planteó esto fue positiva e iban a buscarle una vuelta de tuerca al nombre para que no contenga la palabra Clank”, cerró el periodista.