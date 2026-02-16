lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026
Enojos.

Nicolás Repetto posteó una foto de su nieto Timoteo antes que la mamá Juana Repetto y se desató el conflicto

Como todo abuelo orgulloso por la llegada de su tercer nieto, Nicolás Repetto quiso compartir la imagen de Timoteo en redes, pero parece que su hija se enojó.

Nicolás Repetto subió una foto que habría enojado a su hija Juana.&nbsp;

Nicolás Repetto subió una foto que habría enojado a su hija Juana. 

La felicidad de un abuelo ante la llegada de su nieto se vio reflejada en un posteo que hizo Nicolás Repetto para compartir con sus seguidores una tierna imagen de Juana Repetto junto al bebé recién nacido, pero lo que llamó la atención que unos pocos minutos después, el periodista bajó la imagen.

La polémica se generó porque Juana aún no había difundido la imagen de su hijo Timoteo en sus redes y al parecer la actitud de su papá no le gustó por lo que le habría pedido que bajara inmediatamente dicho posteo.

Fue en el programa Infama que conduce Marcela Tauro, los domingos por América TV donde contaron que se habría generado un conflicto entre padre e hija a raíz de dicha imagen. "Son cosas que pasan en toda familia", comentó Tauro ante la información que llevó uno de sus panelistas a la mesa del programa.

Entre los seguidores causó incertidumbre por la baja de la imagen del hijo recién nacido que Juana Repetto tuvo junto a Sebastián Graviotto a pesar de estar separados. La actriz se enteró del embarazo poco tiempo después de decidir no seguir juntos como pareja, pero igualmente quiso seguir adelante sola.

En conclusión, la foto ya no está en su cuenta de Instagram, pero los seguidores lograron capturar la imagen que igualemente se comenzó a difundir.

Lo más importante del supuesto conflicto es que Timoteo llegó bien, la mamá está perfecta y como todo nacimiento llega para llenar de amor a la familia Repetto.

La imagen del escándalo que subió Nicolás Repetto

