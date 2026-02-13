Juana Repetto anunció el nacimiento de su tercer hijo.

La familia de Juana Repetto atraviesa horas de pura emoción. En las últimas horas llegó al mundo Timoteo, su tercer hijo, y el anuncio de su nacimiento no tardó en generar una ola de mensajes cariñosos en redes sociales.

El encargado de comunicar la noticia fue el periodista Guillermo Barrios, quien utilizó su cuenta de X (exTwitter) para contar que el bebé nació por cesárea y pesó 2,9 kilos. “¡Nació Timoteo! El hijo de Juana Repetto llegó a este mundo por cesarea pesando 2.9k. Mamá y bebé están divinos me cuentan”, escribió, llevando tranquilidad a los seguidores de la actriz.

Juana Repetto, separada pero con bebé Tal como ella misma había anticipado semanas atrás, el parto estaba programado y finalmente se concretó sin complicaciones. Según trascendió, tanto la mamá como el recién nacido se encuentran en perfecto estado.

Timoteo es el segundo hijo fruto de su relación, hoy finalizada, con Sebastián Graviotto. Fiel a su estilo cercano con su comunidad, se espera que en las próximas horas la actriz publique las primeras imágenes del bebé y revele más detalles sobre cómo vivió el parto y el posparto.

