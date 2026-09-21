El insólito momento que vivió el periodista Guillermo Lobo en la Fragata Libertad

Este fin de semana arribo al puerto de Buenos Aires la Fragata Libertad luego de su 54° Viaje de Instrucción. El periodista de TN Guillermo Lobo cubrió el evento sin imaginar lo que ocurriría y que el video de momento se haría viral en las redes sociales.

El periodista Guillermo Lobo dialogó con los tripulantes, entre ellos, una mujer que luego de 161 días de navegación, aseguró estar muy emocionada. "A mis hijos les digo que los amo, los extrañé mucho y espero llegar para abrazarlos y estar con ellos", dijo durante la entrevista en vivo con TN.

En ese preciso instante la mujer se retiró pasando por detrás del periodista y desaparece de la escena. Además, el plano del móvil se abre y se ve claramente que no está en ningún lugar de la cubierta de la Fragata Libertad.

Como era de prever, el video de lo ocurrido se viralizó rápidamente en las redes sociales y de inmediato empezaron a surgir toda clase de teorías sobre el particular momento.

La versión del periodista Guillermo Lobo

El propio periodista Guillermo Lobo tomó la palabra y contó sus sensaciones de lo ocurrido a bordo durante su cobertura en vivo en TN a bordo de la Fragata Libertad.

“Yo no la vi pasar a la mujer, siento que se me esfumó. Es una oficial y vamos a tratar de entrevistarla mañana. Dicen que es un fallo en la Matrix, no sé. Pero el video fue en vivo, no está editado”, aseguró el periodista sobre lo ocurrido y negando trucos de edición.

El periodista dio su versión.

Finalmente se supo que mujer que protagonizó la supuesta “falla de la matrix” durante una entrevista con Guillermo Lobo es Loreley Beratz, odontóloga de la Armada Argentina.