La histórica discusión entre Alejandro Fabbri y Horacio Pagani: "Payaso mediático"

Estudio Fútbol era uno de los programas más populares de TyC Sports con sus discusiones futboleras. De ese ciclo se recuerda también el cruce entre Alejandro Fabbri y Horacio Pagani, con Leo Farinella, Gastón Recondo y Marcelo Palacios en el medio.

Con pergaminos en la gráfica, Horacio Pagani había desembarcado en la televisión y el periodista había sido una revelación con iracunda personalidad. Mientras que Alejandro Fabbri era de unas figuras fundadoras de TyC Sports.

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Ese mediodía todo empezó con una vieja antinomia de estilos entre César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo . Lo que era una conversación se convirtió con rápidamente en una pelea a los gritos, donde salieron viejos rencores a la luz.

Alejandro Fabbri afirmó que en Clarín no se podía hablar de Menotti, Horacio Pagani le dijo que mentía. Durante un minuto estuvieron empantanados en esos términos y ninguno cedió en su posición.

En medio de la picante discusión, Alejandro Fabbri fue con los tapones de punta contra Horacio Pagani. “Payaso mediático”, le grito frente a todos.

Horacio Pagani, polémico periodista.

Para calmar las aguas, llegó una tanda comercial y los ánimos se habían calmado cuando volvieron todos al aire, o al menos lo disimulaban bastante bien.

Luego del bochornoso episodio, ambos periodistas estuvieron ausentes por varios programas y no volvieron a cruzarse con la misma vehemencia en otras ocasiones.