La histórica discusión entre Alejandro Fabbri y Horacio Pagani: "Payaso mediático"

Estudio Fútbol era uno de los programas más populares de TyC Sports con sus discusiones futboleras. De ese ciclo se recuerda también el cruce entre Alejandro Fabbri y Horacio Pagani, con Leo Farinella, Gastón Recondo y Marcelo Palacios en el medio.
Alejandro Fabbri y Horacio Pagani tuvieron una fuerte discusión hace casi dos décadas en TyC Sports y sacaron viejos trapitos al sol.
Estudio Fútbol era uno de los programas más populares de TyC Sports con sus discusiones futboleras. De ese ciclo se recuerda también el cruce entre Alejandro Fabbri y Horacio Pagani, con Leo Farinella, Gastón Recondo y Marcelo Palacios en el medio.
Con pergaminos en la gráfica, Horacio Pagani había desembarcado en la televisión y el periodista había sido una revelación con iracunda personalidad. Mientras que Alejandro Fabbri era de unas figuras fundadoras de TyC Sports.
Ese mediodía todo empezó con una vieja antinomia de estilos entre César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. Lo que era una conversación se convirtió con rápidamente en una pelea a los gritos, donde salieron viejos rencores a la luz.
Alejandro Fabbri afirmó que en Clarín no se podía hablar de Menotti, Horacio Pagani le dijo que mentía. Durante un minuto estuvieron empantanados en esos términos y ninguno cedió en su posición.
En medio de la picante discusión, Alejandro Fabbri fue con los tapones de punta contra Horacio Pagani. “Payaso mediático”, le grito frente a todos.
Para calmar las aguas, llegó una tanda comercial y los ánimos se habían calmado cuando volvieron todos al aire, o al menos lo disimulaban bastante bien.
Luego del bochornoso episodio, ambos periodistas estuvieron ausentes por varios programas y no volvieron a cruzarse con la misma vehemencia en otras ocasiones.