Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película

El próximo jueves 22 de octubre llegará a las salas de todo el país “¿Querés ser mi hijo?”, la película protagonizada por Wanda Nara y que marca el debut en el cine de la conductora. Además, salió a la luz el tráiler.

Wanda Nara publicó en su cuenta oficial de Instagram el adelanto de la comedia que protagoniza junto a Agustín Bernasconi, con quien compartirá fuertes imágenes.

Además de Wanda Nara y Agustín Bernasconi, el elenco principal está integrado por los reconocidos actores Jean Pierre Noher y Charo López . La película cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny y un guión a cargo de Ihtzi Hurtado.

La película representa, además, la adaptación de una producción mexicana estrenada en 2023. Se trata de una remake de la película que tuvo como protagonistas a Catalina Kotecka, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

Wanda Nara interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa un inesperado quiebre en su vida personal luego de descubrir que su marido, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Ante esta situación, decide abandonar el hogar y comenzar a buscar una nueva oportunidad.

Sin embargo, el conflicto aparece cuando Lucía consigue postularse para un trabajo que podría significar un importante impulso para su carrera. Allí descubre que, entre los requisitos o preferencias para el puesto, se prioriza a mujeres que sean madres.

Charo López y Wanda Nara, en escena.

Frente a esta situación, la protagonista encuentra una particular solución en su vecino Javier, un joven de 23 años interpretado por Agustín Bernasconi. Lucía le propone que se haga pasar por su hijo de 19 años para poder cumplir con las condiciones que exige el trabajo.

Lo que comienza como una estrategia para alcanzar un objetivo laboral pronto toma un rumbo inesperado. Sin anticipar las consecuencias de esa decisión, Lucía termina involucrándose sentimentalmente con Javier y dando lugar a un romance que se convierte en uno de los ejes centrales de la película.