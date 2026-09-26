Horror en Budge: abusó y embarazó a su hija adolescente

La fiscal Claudia Sánchez pidió que un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija adolescente en Ingeniero Budge sea llevado a juicio por los aberrantes hechos que habrían sido cometidos contra la víctima, entre los 14 y 15 años, según consta en el expediente.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado es un sujeto identificado como J.C.T. , está detenido con prisión preventiva a la espera de ser juzgado.

Prófugo. Lo buscaban por abuso sexual en Lomas y lo atraparon en Santiago del Estero

De acuerdo a la investigación, la víctima tenía entre 14 y 15 años cuando sufrió los abusos. La acusación sostiene que los episodios fueron reiterados y que ocurrieron en un contexto de convivencia familiar, mientras el imputado se encontraba a cargo de la guarda de la adolescente.

Uno de los puntos más indignates determinados hasta ahora por el Ministerio Público Fiscal es que producto de los abusos, la joven menor de edad quedó embarazada.

La fiscalía imputó a Tacuri por “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, por encontrarse el imputado encargado de la guarda”, en hechos reiterados y en concurso real entre sí.

Sería juzgado en un juicio por jurados

El requerimiento fiscal sostiene que los hechos deben analizarse además dentro de un contexto de violencia familiar y por razones de género.

Con la investigación en esta instancia, la fiscalía solicitó formalmente que se tenga por cumplido el requerimiento de elevación a juicio y que, una vez cumplidos esos pasos, la causa sea elevada al Tribunal de Jurados que corresponda.

Ahora será la Justicia de Garantías la que deberá resolver la continuidad del proceso hacia la instancia de debate oral, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado.