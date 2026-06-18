jueves 18 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
Prófugo.

Lo buscaban por abuso sexual en Lomas de Zamora y lo atraparon en Santiago del Estero

Estaba prófugo de la Justicia tras una grave denuncia en su contra. La Policía lo encontró a 1.000 kilómetros de Lomas de Zamora.

El hombre detenido en Santiago del Estero.

El hombre detenido en Santiago del Estero.

Un hombre que tenía pedido de captura por abuso sexual en Lomas de Zamora fue capturado por la Policía en la provincia de Santiago del Estero.

El sujeto, identificado como M.E.F. de 42 años, era buscado por la Justicia tras haber sido acusado de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Su detención había sido solicitada por el Juzgado de Garantías N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

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Los investigadores supieron que el prófugo había salido de la provincia de Buenos Aires y se encontraba a más de 1.000 kilómetros de distancia, en la provincia de Santiago del Estero. Con ese dato, se organizó un operativo para arrestarlo.

La detención del prófugo

Tribunales de Lomas de Zamora
Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles por la mañana en la ciudad de Frías, en una vivienda ubicada sobre la calle Centenario al 600. Los efectivos policiales fueron recibidos por una mujer de 73 años que los hizo pasar sin oponer resistencia.

Una vez adentro, los policías encontraron al acusado y lo detuvieron sin mayores problemas. Era un hombre de 42 años oriundo de Don Orione, partido de Almirante Brown. Rápidamente se lo llevaron a la Comisaría Comunitaria Nº23.

El detenido quedó alojado en la mencionada dependencia policial, a la espera de una resolución de la fiscalía interviniente. El paso siguiente será trasladarlo a Lomas de Zamora para ponerlo a disposición de la Justicia.

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