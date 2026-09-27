Mick Jagger reveló qué hace para estar en plena actividad a los 83 años

Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones y uno de los grandes del rock, está en plena a actividad a sus 83 años y reveló los cuidados con la alimentación y ejercicios que realiza a diario para desafiar al paso del tiempo.

El legendario cantante británico detalló sus hábitos en una entrevista concedida al medio Q Magazine, donde explicó los pilares de su vigencia artística y de sus cuidados personales.

Dos potencias. Charly García se reunió con el primer productor de los Rolling Stones

“Entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile, después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia”, contó Mick Jagger sobre su rutina habitual.

El músico recorre hasta 12 kilómetros diarios, ya sea por las calles de las ciudades donde reside temporalmente o sobre una cinta mecánica en centros de entrenamiento. En días de lluvia o con una agenda muy ocupada, Mick Jagger reemplaza el running por una hora de natación, kickboxing o ciclismo.

También practica ballet, yoga y pilates para optimizar la flexibilidad y el control corporal necesario para sus coreografías. Estas disciplinas permiten el mantenimiento de una postura adecuada y previenen posibles lesiones físicas.

La sana alimentación de Mick Jagger

Además del entrenamiento, Mick Jagger prioriza la alimentación y prefiere los productos orgánicos, frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral en sus comidas cotidianas.

Las fuentes de proteína principales provienen del pollo y el pescado, con una exclusión consciente de las carnes rojas, los productos procesados y otros alimentos.