domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
Organiza por el Municipio.

Lomas de Zamora tendrá una nueva jornada integral de salud con controles gratuitos

El martes 29 y miércoles 30 de septiembre se realizarán los operativos de "Médicos en acción" con atención para los vecinos.

Los operativos de salud llegan a los distintos barrios de Lomas.

Los operativos de salud llegan a los distintos barrios de Lomas.

Para garantizar el acceso gratuito de los vecinos a diferentes controles médicos y prevenir enfermedades, el Municipio sigue organizando operativos en los barrios de Lomas de Zamora.

El martes 29 y miércoles 30 de septiembre, en el horario de 10 a 18, se realizará una nueva edición de la jornada integral de salud en el Polideportivo Puente La Noria de Fiorito, ubicado sobre Presidente Perón y Baradero. Por orden de llegada, los vecinos tendrán controles pediátricos, aplicación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional y firma de libretas sanitarias.

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Este operativo denominado "Médicos en acción" es planificado por el Municipio en articulación con la Catedral de la Fe Lomas y la organización internacional Hand of Hope. El año pasado, cientos de vecinos accedieron a las jornadas en el Polideportivo La Noria que contaron con el trabajo de médicos y médicas de Estados Unidos.

Otra iniciativa que se puso en marcha durante las últimas semanas son los operativos de salud para niños y niñas de 2 a 14 años. Ya hubo encuentro en San José y Lomas, donde los profesionales realizaron controles pediátricos y mediciones de peso y talla para evaluar el estado nutricional y controlar el crecimiento. Además, los equipos de vacunación revisaron las libretas sanitarias y aplicaron las dosis correspondientes del Calendario Nacional para completar los esquemas de inmunización y garantizar la prevención de enfermedades.

Por su parte, el Programa de Salud Escolar ya alcanzó a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa llegó en lo que va del año a más de 20 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.

Jornada por el Día Mundial del Corazón en Lomas de Zamora

En el marco del Día Mundial del Corazón, la Secretaría de Salud del Municipio de Lomas realizará una jornada de controles y charlas informativas para los vecinos.

El encuentro será el miércoles 30 de septiembre, de 9 a 12, en el CIS San Martín de San José (Anchoris 3338). Allí, los profesionales harán tomas de presión arterial y darán charlas sobre alimentación saludable, hipertensión arterial, prevención cardiovascular y cese del tabaquismo.

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