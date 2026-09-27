Lomas de Zamora tendrá una nueva jornada integral de salud con controles gratuitos

Para garantizar el acceso gratuito de los vecinos a diferentes controles médicos y prevenir enfermedades, el Municipio sigue organizando operativos en los barrios de Lomas de Zamora.
El martes 29 y miércoles 30 de septiembre se realizarán los operativos de "Médicos en acción" con atención para los vecinos.
Para garantizar el acceso gratuito de los vecinos a diferentes controles médicos y prevenir enfermedades, el Municipio sigue organizando operativos en los barrios de Lomas de Zamora.
El martes 29 y miércoles 30 de septiembre, en el horario de 10 a 18, se realizará una nueva edición de la jornada integral de salud en el Polideportivo Puente La Noria de Fiorito, ubicado sobre Presidente Perón y Baradero. Por orden de llegada, los vecinos tendrán controles pediátricos, aplicación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional y firma de libretas sanitarias.
Este operativo denominado "Médicos en acción" es planificado por el Municipio en articulación con la Catedral de la Fe Lomas y la organización internacional Hand of Hope. El año pasado, cientos de vecinos accedieron a las jornadas en el Polideportivo La Noria que contaron con el trabajo de médicos y médicas de Estados Unidos.
Otra iniciativa que se puso en marcha durante las últimas semanas son los operativos de salud para niños y niñas de 2 a 14 años. Ya hubo encuentro en San José y Lomas, donde los profesionales realizaron controles pediátricos y mediciones de peso y talla para evaluar el estado nutricional y controlar el crecimiento. Además, los equipos de vacunación revisaron las libretas sanitarias y aplicaron las dosis correspondientes del Calendario Nacional para completar los esquemas de inmunización y garantizar la prevención de enfermedades.
Por su parte, el Programa de Salud Escolar ya alcanzó a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa llegó en lo que va del año a más de 20 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.
En el marco del Día Mundial del Corazón, la Secretaría de Salud del Municipio de Lomas realizará una jornada de controles y charlas informativas para los vecinos.
El encuentro será el miércoles 30 de septiembre, de 9 a 12, en el CIS San Martín de San José (Anchoris 3338). Allí, los profesionales harán tomas de presión arterial y darán charlas sobre alimentación saludable, hipertensión arterial, prevención cardiovascular y cese del tabaquismo.