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27 de septiembre de 2026
Preparados.

Frente a El Niño, Lomas de Zamora refuerza la prevención y suma tecnología para monitorear las lluvias

El Municipio creó una aplicación para centralizar el monitoreo y la respuesta ante cada suceso climático en tiempo real. Se va a trabajar junto a Provincia.

Lomas fortalece sus equipos ante la llegada de El Niño.

Lomas fortalece sus equipos ante la llegada de El Niño.

Por el fenómeno meteorológico conocido como El Niño hay probabilidad de lluvias intensas y por encima de lo normal durante la primavera y el verano. Aunque sus efectos y magnitud pueden variar según la región, en Lomas de Zamora ya prepararon medidas y están fortaleciendo el trabajo de los diferentes equipos que tiene el Municipio.

"Nos reunimos con todo el gabinete para la presentación y la capacitación en el uso de la nueva herramienta del Comité Operativo de Emergencias: la APP COE. Desde Ambiente Lomas desarrollamos una aplicación que nos permite centralizar el monitoreo y la respuesta ante cada suceso climático en tiempo real. Esta herramienta integra información de nuestra red de pluviómetros comunitarios, la información que brindan los equipos de Defensa Civil, Bomberos y Centros de Gestión del Municipio, mejorando la coordinación y la capacidad de respuesta", informó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

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En Lomas también actualizaron los protocolos de respuesta ante eventos climáticos, alineándolos con la normativa provincial y nacional que fortalece la gestión integral del riesgo y la alerta temprana. "Es fundamental capacitarnos y estar listos para actuar con rapidez y efectividad en el momento de las lluvias. Frente a los efectos que puede provocar El Niño, en Lomas elegimos responder con tecnología, conocimiento técnico y, sobre todo, con la cercanía y el compromiso de la comunidad", destacó Tischik.

Intensifican la limpieza en los arroyos de Lomas de Zamora

Para prevenir inundaciones, cuidar el ambiente y mejorar la calidad de vida en los barrios, el Municipio avanza con la limpieza de los arroyos en distintos puntos de Lomas de Zamora.

Con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua, en las cauces se llevan a cabo operativos de limpieza con maquinaria pesada, botes y también de forma manual. Las jornadas se complementan con forestación de árboles nativos en las zonas aledañas y recorridas puerta a puerta para hablar con los vecinos sobre las problemáticas socioambientales y la importancia de una correcta disposición de los residuos domiciliarios para evitar que terminen en los márgenes o el interior de los arroyos.

Este año se creó la Agencia de Cuencas, integrada por un equipo especializado que trabaja para fortalecer las tareas de saneamiento y cuidado de los cursos de agua que atraviesan la ciudad.

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