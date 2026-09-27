Preparan una maratón de tres horas de spinning en Temperley

Prepara una intensa maratón con más de 40 personas para el mes próximo con motivo del aniversario de su propio espacio en Temperley.

Cuando una pasión es tan fuerte nada puede detener las ganas de trasmitirla y eso es lo que hace Patricia Sánchez que a sus 59 años dicta 15 clases de spinning por semana en su propio gym ubicado en Temperley. Para festejar 11 años de su emprendimiento , lo va a festejar con una maratón de tres horas.

La profe Patricia dejó todo para comenzar una nueva vida porque se enamoró del spinnig y quiso que sea parte de su vida sin pensar en nada más que en sentirse bien ella misma y trasmitir su pasión a los alumnos. Por eso, no es casual que su espacio se llama Nueva Vida Spinning, en Esmeralda 497, Temperley .

El próximo sábado 24 de octubre este emprendimiento que encaró Patricia estará cumpliendo 11 años de trabajo y ella lo quiere festejar con las tradicionales maratones que hacía, en principio para el Día de la Primavera, pero este año decidió que sea en el aniversario del lugar.

Desde que Patricia decidió emprender en su propio espacio de spinning arrancó a hacer este tipo de maratones que tiene como objetivo principal el pedaleo continúo por tres horas seguidas. "En un principio, la maratón recuerdo que lo hacía los 8 de diciembre porque es feriado, pero hacía mucho calor, así que pasó a septiembre para el Día de la Primavera. Pero este año decidió cambiarlo para el aniversario número 11 porque justo cae sábado", explicó Patricia que a sus 45 años se subió a una bici de spinning para probar la disciplina y nunca más se bajó.

La primera maratón que hizo fue de dos horas, pero luego quiso que el desafío sea más intenso y lo pasó a tres de pedaleo a full. Si bien el festejo es para compartir con sus alumnos, el objetivo principal es fomentar la actividad física y a través de su propia experiencia, Patricia intenta transmitir su historia que es de superación, constancia y de amor propio.

"Comencé como alumna en un gimnasio de Lomas allá por 2010 y me encantó spinning por lo divertido. Es una actividad en grupo, con música y ahí fue que mis compañeros me incentivaron a hacer el instructorado porque veían en mi que le ponía mucha energía para dar clases y así fue que me animé, me anoté y me recibí de profe", recordó sobre sus comienzos en este camino que continúa firme a sus 59 años ya que es la única que dicta clases en su espacio ya que no cuenta con ningún empleado.

Un pedaleo festivo y lleno de energía

Sobre lo que va a suceder en el festejo aniversario del mes próximo, Patricia contó que se arranca la maratón con todo y a la hora y media hacen un intervalo: "Les doy una barrita de cereal para recobren energía, pasan al baño y luego se sigue porque el corte que hacemos será de unos 15 minutos aproximadamente", comenzó explicando sobre como es la dinámica de la jornada que comenzó con 15 personas cuando hizo la primera maratón y este año espera contar con 42 alumnos.

La música divertida estará presente para ir renovando la energía y las luces que es parte de la identidad de las clases de spinning. "La base de la maratón de spinning es poner a prueba la fuerza, la velocidad y se va bajando y subiendo la intensidad de esa energía que provoca la disciplina. También cantamos y bailamos algunas canciones, pero siempre arriba de la bici", contó la profe.

Sobre el objetivo principal de realizar este tipo de desafío contó que lo que ella pretende como responsable del lugar y como profe de la disciplina es darle un cierre a un año de trabajo intenso. "Los alumnos asisten a todas las clases, se hacen su tiempo para el entrenamiento y por eso la maratón se convierte en nuestra fiesta", comentó la dueña y creadora de Nueva Vida y además agregó: "Acá no hay nada de competencia, es pura resistencia, no se calificar a nadie porque es simplemente festejar que pedaleamos un año más que no es poco", cerró convencida que en fomentar el movimiento está la diferencia.

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En el caso de Patricia no es sólo ponerse al frente de una clase a incentivar a sus alumnos porque su historia es una verdadera inspiración porque pasó de no hacer nada, ningún tipo de actividad física a convertirse de ama de casa a una profe que dicta 15 clases de spinning por semana en un espacio que lleva adelante sola.

"En enero del año que viene cumplo los 60 años y si bien he bajado la cantidad de clases que doy por semana, estoy más que conforme de dedicarme casi al 100% de mi emprendimiento porque sólo trabaja una amiga conmigo que me da una mano en la parte administrativa", admitió sobre la energía y lo bien que se siente al estar activa todos los días.

"Llegue a dar de entre 26 a 28 clases por semana, pero era porque tenía pocas bicis y ahora con 42, eso lo pude cambiar", afirmó sobre los desafíos que tuvo que imponerse para hacer crecer su espacio que es su actual fuente de trabajo.