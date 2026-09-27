Cottolengo Don Orione: "La visita del Papa significa una visibilización que nunca tuvimos"

El Cottolengo Don Orione de Claypole recibirá al Papa León XIV el próximo 9 de noviembre , en una visita que la institución considera histórica por la visibilidad que puede generar sobre la discapacidad en Argentina. Allí viven 410 personas y trabajan alrededor de 400 empleados, según explicó el padre Aníbal Quevedo.

Ubicado en Almirante Brown, el Cottolengo Don Orione fue inaugurado el 21 de mayo de 1936. Actualmente funciona como hogar permanente y centro de día para personas con discapacidad.

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La institución cuenta con 410 residentes y alrededor de 400 trabajadores. La vida cotidiana incluye talleres de cocina, baile, reciclaje, jardinería e información y actualidad, además de caminatas y misa.

El padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra Don Orione y consejero provincial de los Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que el objetivo es brindar calidad de vida y acompañar a cada residente de acuerdo con sus gustos, deseos y posibilidades.

El impacto de la visita de León XIV

Para Quevedo, la llegada del Papa representa una oportunidad para poner en agenda una realidad que suele tener poca visibilidad. “Para nosotros la visita del Papa significa una visibilización, que me parece que nunca tuvimos”, sostuvo.

El sacerdote señaló que, a partir del anuncio, aumentó el interés de los medios de comunicación por conocer la obra y la situación de las personas con discapacidad.

El encuentro se producirá mientras el sector atraviesa dificultades vinculadas al financiamiento de las prestaciones. Quevedo indicó que el Cottolengo se sostiene principalmente mediante programas de salud, con residentes afiliados a PAMI e Incluir Salud, además de donaciones y aportes de fundraising.

También señaló que hubo momentos del año en los que los pagos se demoraron y que actualmente existe un mayor dinamismo, aunque las prestaciones se fueron reduciendo y eso obliga a destinar más recursos a las necesidades de los residentes. En ese contexto, destacó la importancia de no reducir a las personas con discapacidad a tratamientos o insumos. “Son personas”, remarcó.

Un hogar para los residentes

Desde la institución también ponen el foco en el acompañamiento cotidiano. Según Quevedo, la mayoría de los residentes no tiene familia o cuenta con vínculos familiares poco comprometidos, por lo que el Cottolengo se transforma para muchos en su principal comunidad.

La posibilidad de elegir actividades, salir a tomar un café o festejar un cumpleaños con compañeros son, para el sacerdote, expresiones de autodeterminación que contribuyen a la calidad de vida.

La expectativa es que la visita de León XIV permita ampliar esa mirada y generar mayor compromiso social con la discapacidad. Para el Cottolengo Don Orione, el encuentro también representa un reconocimiento a nueve décadas de trabajo.