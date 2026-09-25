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25 de septiembre de 2026
Salud pública.

El Hospital Lucio Meléndez tendrá obras y mejoras: Provincia y Municipio acordaron un plan de trabajo

Las autoridades bonaerenses y de Almirante Brown mantuvieron una reunión en el hospital de Adrogué. El plan comprende mejoras integrales.

la víctima del asalto fue trasladada al hospital meléndez.
la víctima del asalto fue trasladada al hospital meléndez.
El Hospital Lucio Meléndez tendrá obras y mejoras: Provincia y Municipio acordaron un plan de trabajo.

El Hospital Lucio Meléndez tendrá obras y mejoras: Provincia y Municipio acordaron un plan de trabajo.

El acuerdo surgió durante una reunión de trabajo realizada en el propio hospital, de la que participaron el intendente Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; el secretario de Salud browniano, Walter Gómez; la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro; el director provincial de Hospitales, Nicolás Coliqueo; el director de Infraestructura del Ministerio de Salud, Gastón Alfonso, y autoridades del Meléndez.

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Entre las acciones previstas se encuentran trabajos de pintura, mejoras en la red de agua y adecuaciones en las instalaciones eléctricas. También se anunció la incorporación de mobiliario y equipamiento y el fortalecimiento del personal médico y de enfermería destinado a la guardia.

Los trabajos que ya se hicieron en el Hospital Lucio Melendez

Durante el encuentro también se repasaron algunas de las tareas que el Municipio de Almirante Brown ya viene llevando adelante en el hospital, pese a que el establecimiento depende del Ministerio de Salud bonaerense.

Entre ellas se encuentran distintos trabajos de pintura, que pudieron concretarse a partir de donaciones realizadas por empresas radicadas en el Parque Industrial de Almirante Brown. También se realizaron mejoras en los accesos y en las veredas internas del establecimiento.

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“Es muy importante seguir trabajando de manera articulada con la Provincia para acompañar las mejoras que necesita el Hospital".

“Es muy importante seguir trabajando de manera articulada con la Provincia para acompañar las mejoras que necesita el Hospital Lucio Meléndez, que es una institución fundamental para nuestros vecinos”, señaló Cascallares.

El intendente agregó que desde el Municipio continuarán colaborando con distintas tareas para mejorar las instalaciones y contribuir al funcionamiento del hospital.

El Lucio Meléndez es uno de los principales establecimientos sanitarios de Adrogué y depende de la Provincia de Buenos Aires. El nuevo plan de obras busca avanzar tanto sobre cuestiones de infraestructura como sobre recursos y equipamiento necesarios para la atención cotidiana.

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