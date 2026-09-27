Yanina Zilli recordó su noche con Luis Miguel y sorprendió con una confesión.

Yanina Zilli sorprendió al recordar en PH Podemos Hablar el encuentro que mantuvo años atrás con Luis Miguel . La exvedette contó cómo llegó a compartir una noche a solas con el cantante, reveló qué fue lo que más le llamó la atención de él y hasta calificó su desempeño íntimo durante aquella experiencia.

Andy Kusnetzoff le preguntó directamente a Yanina Zilli si había estado con un reconocido cantante. “¿Estuviste con Luis Miguel?”, quiso saber el conductor. La invitada confirmó el encuentro y comenzó a reconstruir cómo había llegado aquella noche al hotel donde se encontraba el artista.

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“Vos sabés que no era muy de mi estilo pero digo 'no lo voy a dejar pasar'. En ese momento me encantaba Enrique Iglesias. Me invitaron al hotel, había fiesta y estaba Luis Miguel. Al otro día tenía que grabar y me invitaron un ratito”, relató.

Según contó Yanina Zilli , el cantante quedó sorprendido cuando la vio y reaccionó de una manera que ella recordó especialmente. “Llego, Luis Miguel me ve y dice ‘No lo puedo creer’. Se agachó al piso y arrodillado me hacía reverencia con las manos de mi cola, que me llegaba a la nuca. Para mí ese tipo de comentarios eran normal. Se referían a mi como ‘la de la cola’ no me decían Yanina Zilli”, explicó.

La exvedette también contó que, cuando estaba por retirarse del lugar, recibió una propuesta inesperada por parte de alguien del entorno del cantante. “Cuando me voy por el pasillo un flaco alto se me acerca y me dice que Luis Miguel quería charlar un rato conmigo a solas”, recordó.

A partir de ese momento, según su relato, las demás mujeres que se encontraban en el lugar se retiraron y Yanina Zilli quedó a solas con el cantante. “Entró y le dijo a las chicas que se tenían que retirar, salían todas las mujeres llorando. Se fueron todos, charlamos (con el cantante) y pasé esa noche hot”, contó entre risas.

"Luis Miguel no era de mi estilo": la confesión de Yanina Zilli



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Qué dijo Yanina Zilli sobre aquella noche

Al recordar la experiencia, Yanina Zilli aseguró que para ella quedó principalmente como una anécdota y no manifestó arrepentimiento por lo ocurrido. “Creo que fue más por la anécdota, pero no me arrepiento la verdad, tenía una piel hermosa”, sostuvo.

Durante la charla, Sabrina Rojas también quiso saber cómo había sido el desempeño de Luis Miguel en la intimidad. Yanina Zilli respondió con una particular evaluación y le puso un puntaje. “Se notaba que se crió en hoteles y le faltaba esa calle, ese roce social. Pero vamos a ponerle un 8”, afirmó.

Finalmente, la exvedette aclaró que no tenía intenciones de reencontrarse con el cantante y cerró el tema con una breve definición sobre aquel momento de su vida. “Estaba centrada en lo mío”, concluyó.