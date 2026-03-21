sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
Se picó mal.

Gran Hermano Generación Dorada: la chicana de Yanina Zilli a Andrea del Boca por Luis Miguel

En una charla en Gran Hermano Generación Dorada Yanina Zilli confirmó su romance con Luis Miguel y tiró un filoso dato de Andrea del Boca.

Yanina Zilli picanteó a Andrea del Boca por Luis Miguel&nbsp;

Yanina Zilli picanteó a Andrea del Boca por Luis Miguel 

En una íntima conversación con varios participantes de Gran Hermano Generación Dorada, Yanina Zilli confirmó que mantuvo un vínculo con Luis Miguel y dio detalles de ese romance. También contó que Andrea del Boca, hoy fuera de la casa, tuvo un encuentro con el cantante.

“Voy a decir la verdad, yo estuve dos años con Luis Miguel", comenzó la vedette en las habitaciones de la casa del certamen de Telefe, y sumó: "Por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa".

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Al margen de que las dos tuvieron un romance con Luis Miguel, el enfrentamiento entre Andrea del Boca y Yanina Zilli no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus opiniones y tomaron partido en la polémica.

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Andrea del Boca, de Gran Hermano Generación Dorada, y Luis Miguel, con Juan Alberto Mateyko en el medio.

Andrea del Boca, de Gran Hermano Generación Dorada, y Luis Miguel, con Juan Alberto Mateyko en el medio.

Desde el inicio de la presente edición de Gran Hermano Generación Dorada la actriz y la exvedette se mostraron enfrentadas y en especial porque la figura de las telenovelas suelen tirarle encima su curriculum artístico a su rival dentro de la casa.

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