Terrible incendio en Villa Centenario: se prendió fuego un depósito

Un incendio provocó importantes daños en un depósito en la localidad de Villa Centenario . Hubo un arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora para controlar el fuego.

El siniestro tuvo lugar este sábado en un depósito a cielo abierto ubicado sobre la calle Las Heras al 2200 . Según pudo averiguar La Unión , se trataba de un espacio donde se reciclaban residuos y materiales en desuso .

Esta tarde. Susto en Turdera por un incendio a metros de las vías del tren

Operativo. Incendio en una metalúrgica de Llavallol: se quemó un pequeño depósito y todavía investigan la causa

Por causas que no se pudieron determinar, el depósito empezó a prenderse fuego y las llamas se expandieron con mucha rapidez. Enseguida se generó una inmensa nube de humo que pudo verse desde distintas partes de Lomas.

Tras recibir el llamado de emergencia, llegaron al lugar tres dotaciones de los Bomberos de Lomas , con ocho efectivos a cargo del Comandante Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo. Se encontraron con varios focos ígneos al llegar.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron en un feroz incendio en un depósito en Villa Centenario. Ocurrió en Las Heras al 2200 y hubo importantes daños. pic.twitter.com/baRKDC8BOc

Los bomberos tuvieron aproximadamente una hora de trabajo hasta poder controlar el incendio. El rápido avance del fuego provocó daños importantes en distintas partes del terreno, según informaron fuentes oficiales a este medio.

Al ser un lugar a cielo abierto, no se pudo determinar con exactitud qué fue lo que provocó semejante incendio. No obstante, a pesar de los daños y pérdidas, no se reportaron personas heridas tras el operativo.

No fue el único incendio...

Los Bomberos de Lomas, en el incendio de Temperley.

Poco después del incendio en el depósito de Villa Centenario, los Bomberos de Lomas de Zamora tuvieron una nueva intervención. Se prendió fuego una casa en la calle Cangallo al 200, a dos cuadras de la estación de trenes de Temperley.

Hacia allí se trasladaron dos dotaciones y seis bomberos a cargo del Sargento Pablo Musso, con apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción, para poder controlar el incendio.