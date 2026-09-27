domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
Organizada por el Municipio.

Así será la tarde de cine en Banfield para compartir entre abuelos y nietos

En el Centro de Jubilados "Sueño de Amigos" proyectarán gratis "Un novio para mi mujer" para que los vecinos disfruten de un encuentro familiar.

El ciclo Abuelos y nietos en comunidad llega a Banfield.

El ciclo "Abuelos y nietos" en comunidad llega a Banfield.

En centros de jubilados de Lomas de Zamora, el Municipio organiza actividades gratuitas para que abuelos y nietos disfruten juntos de una tarde divertida. La próxima semana habrá una función de cine en Banfield.

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El próximo miércoles 30 de septiembre, a las 15.30, en el Centro de Jubilados "Sueño de Amigos" proyectarán la película "Un novio para mi mujer", un clásico moderno del cine argentino dirigido por Juan Taratuto y que tiene como protagonistas a Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

La función en el espacio ubicado sobre la calle Bosch 2060 tendrá el apoyo de la Red de Salas Bonaerenses, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que unifica salas de cine y espacios de exhibición no tradicionales en diferentes ciudades. El objetivo es poner a disposición largometrajes, cortometrajes, series y documentales.

Generaciones unidas en Lomas de Zamora

"Abuelos y nietos en Comunidad" es una propuesta que arrancó en vacaciones de invierno. En el Centro de Jubilados y Pensionados "No queremos ser olvidados", de Lamadrid, se presentó la obra teatral "Los 3 Chanchitos" de Jazmín Spanarelli. Mientras que en el Centro de Jubilados "La alegría de vivir", de Albertina, los vecinos disfrutaron de la obra "El Principito" interpretada por Nicolás Césare.

También hubo encuentros en el Centro de Jubilados "Los abuelos de Julio" de Centenario y en el CGM Budge. En ambos lugares se presentó "Sonorautas", una obra sobre tres astronautas del sonido que viajan en búsqueda de ritmos y estilos musicales.

En vacaciones de invierno llevaron obras de teatro a centros de jubilados.

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