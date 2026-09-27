Alumnas de una escuela de danzas de Lomas compartieron un viaje soñado para capacitarse

Las chicas de Lomas vivieron más que un viaje más, una experiencia que las fortaleció como personas y como bailarinas.

Ese viaje que parecía inalcanzable se hizo realidad gracias al esfuerzo, la actitud y las ganas de crecer de las alumnas de Studio Gym Dance Lomas que se fueron a Estados Unidos a capacitarse en distintos tipos de géneros vinculados al baile y ya de regreso contaron lo que generó la experiencia.

La profe y fundadora del estudio de danzas lomense, Johana Medina, contó que era un viaje que siempre soñó junto a sus alumnas. "Para mí es el tercer viaje que realizo, pero esta vez fui como productora, guiando a todo el grupo y todo se sintió distinto. Lo que trato de generar con esta iniciativa es que se puede hacer, que todas las chicas que viajaron son de barrios de Lomas y que siempre hay que soñar en grande".

Fueron 11 personas las que viajaron a Nueva York para hacer una capacitación con los mejores profes de La Gran Manzana: "Recibieron su certificación y de ahí fuimos a Orlando a los parques de Disney a disfrutar ya que algunas de las chicas cumplían sus 15 años".

Algunas de las chicas viajaron en compañía de los padres, otra fue con una abuela y otras solas porque el objetivo siempre estuvo puesto en que crezcan, se diviertan y fortalezcan el compañerismo. "Todo se fue pagando en cuotas. Gracias a los anteriores viajes tengo el contacto con la secretaria de la escuela donde las chicas se capacitaron, le conté del proyecto y nos asesoró todo para gestionar las clases", detalló Medina que hace más de 15 años que abrió la escuela en Lomas.

Visitaron varios lugares además de tomar una intensa capacitación de baile.

Ya en Lomas y después de todo lo que contaron las chicas sobre el viaje, hay muchas otras alumnas y familias que "quedaron impresionadas con todo lo que fue la estadía en Estados Unidos y están súper emocionadas de poder iniciar nuevamente este proyecto", adelantó la profe.

Al tener experiencias anteriores cada organización de este tipo de viaje se hace más fácil porque cuentan con asesores para tramitar la visa y la escuela en Nueva York donde toman las clases ya conocen a Medina. "También fuimos a varias obras de Broadway que son espectáculos únicos y maravillosos", contaron.

Fueron a ver varios espectáculos en Broadway.

Pero lo más importante de esta experiencia fue la enseñanza que quedó en cada una de las chicas. "Me transmitieron crecimiento, compañerismo, emoción y, sobre todo muchas ganas de seguir aprendiendo y superándose. Para ellas fue muy importante poder disfrutar de un país con otro idioma, otras costumbres", resaltó la profesional: "Me transmitieron crecimiento, compañerismo, emoción y, sobre todo muchas ganas de seguir aprendiendo y superándose".

El viaje les brindó seguridad porque pudieron desenvolverse en un lugar nuevo, tomar clases, conocer otras formas de trabajar la danza, muy diferente a lo que hacen acá y compartir entre ellas. "Se enfrentaron con distintos desafíos y como profesora debo confesar que sentí un orgullo enorme porque su formación acá en Lomas, en Studio Gym Dance las hizo sentir seguras", compartió con emoción Medina.

Una experiencia que las hizo crecer

Poder compartir y adquirir distintos conocimientos unidas en un lugar desconocido y con otras reglas hizo crecer a las alumnas que viajaron porque Medina ya lo comenzó a notar tras la vuelta al país. "Creo que volvieron diferentes. Con una mirada mucho más grande sobre todo lo que pueden lograr cuando se animan a salir de su zona de confort", afirmó.

Ahora queda volver a organizar el próximo viaje. Algunas decidieron repetir la experiencia y seguramente habrá chicas nuevas que se sumen para vivirla.

"Como directora y profesora, eso es lo más lindo que me puede dejar un viaje: ver que mis alumnas no solo crecen como bailarinas, sino también como personas", concluyó la profe con total orgullo de sembrar esa semilla de responsabilidad, seguridad y perseverancia en sus chicas.