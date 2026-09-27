domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
Jornada deportiva.

En Avellaneda, 5 mil personas participaron de la 6ª Eco Cross en Villa Domínico

La Eco Cross de Avellaneda reunió a 5.000 participantes en el Complejo Ambiental de Villa Domínico, con propuestas deportivas para todas las edades.

Se desarrollaron carreras de 1, 5 y 10 kilómetros en Avellaneda.

Se desarrollaron carreras de 1, 5 y 10 kilómetros en Avellaneda.

La sexta edición de la Eco Cross de Avellaneda reunió a 5 mil personas este domingo en el Complejo Ambiental de Villa Domínico, donde se desarrollaron carreras de 1, 5 y 10 kilómetros. La propuesta fue organizada por el Municipio, junto con el CEAMSE, con eje en el deporte, la inclusión y el cuidado ambiental.

Tres distancias y una propuesta inclusiva

La competencia contó con tres modalidades pensadas para distintos públicos:

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  • 1 kilómetro: destinada a niños, niñas y personas con discapacidad.
  • 5 kilómetros: modalidad participativa.
  • 10 kilómetros: prueba competitiva con sistema de chip.

El encuentro se realizó en un espacio que busca combinar la práctica deportiva con la concientización ambiental y la promoción de hábitos saludables.

Reconocimiento a Nahuel Gallo

Antes de la largada, las autoridades entregaron un reconocimiento a Nahuel Gallo, suboficial de Gendarmería que había sido repatriado desde Venezuela.

En la jornada participaron la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; Jorge Ferraresi; y el presidente del CEAMSE, Claudio "Chiqui" Tapia.

También estuvieron el gerente general del CEAMSE, Gustavo Reyes; el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal; el subsecretario de Deporte Inclusivo y Adaptado, Martín Battisti; y la subsecretaria del Consejo Municipal de Ambiente, Yemina Paz.

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