En Avellaneda, 5 mil personas participaron de la 6ª Eco Cross en Villa Domínico

La sexta edición de la Eco Cross de Avellaneda reunió a 5 mil personas este domingo en el Complejo Ambiental de Villa Domínico, donde se desarrollaron carreras de 1, 5 y 10 kilómetros. La propuesta fue organizada por el Municipio, junto con el CEAMSE, con eje en el deporte, la inclusión y el cuidado ambiental.
Tres distancias y una propuesta inclusiva
La competencia contó con tres modalidades pensadas para distintos públicos:
- 1 kilómetro: destinada a niños, niñas y personas con discapacidad.
- 5 kilómetros: modalidad participativa.
- 10 kilómetros: prueba competitiva con sistema de chip.
El encuentro se realizó en un espacio que busca combinar la práctica deportiva con la concientización ambiental y la promoción de hábitos saludables.
Reconocimiento a Nahuel Gallo
Antes de la largada, las autoridades entregaron un reconocimiento a Nahuel Gallo, suboficial de Gendarmería que había sido repatriado desde Venezuela.
En la jornada participaron la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; Jorge Ferraresi; y el presidente del CEAMSE, Claudio "Chiqui" Tapia.
También estuvieron el gerente general del CEAMSE, Gustavo Reyes; el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal; el subsecretario de Deporte Inclusivo y Adaptado, Martín Battisti; y la subsecretaria del Consejo Municipal de Ambiente, Yemina Paz.