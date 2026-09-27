Vero Lozano recordó las desopilantes anécdotas cuando ejercía como psicóloga

Mientras daba sus primeros pasos en televisión y en los medios, Vero Lozano ejercía como psicóloga. Hace unos años en su ciclo de Telefe recordó que muchos de sus pacientes la reconocían como la conductora de Aquí está tu hit y le preguntaban por los famosos.

“Atendía en el Hospital de Clínicas en una época y hacía prácticas de consultorio y entonces me preguntaban: ‘¿Doctora, (Marcelo) Tinelli es buena onda?’, porque yo tenía un programa de videos a la mañana en Telefe”, recordó Vero Lozano con su chispa habitual.

Sin pelos en la lengua. Vero Lozano estalló contra la reforma laboral: "Tenés que ser muy hijo de..."

“‘¿Susana (Giménez) es tan simpática como parece?’ Yo contestaba, no oponía resistencia. Les decía ‘sí, sí, pero contame qué te trae por acá”, agregó sobre aquellos días de psicóloga.

Aunque dejó de ejercer su profesión de psicóloga, Vero Lozano pone en juego sus conocimientos en con la “terapia de famosos” en su programa de las tardes de Telefe.

Vero Lozano ejerció como psicóloga.

“Pongo mucho de mi formación psicológica en juego. En la vida tengo ese lugar, así como el arquitecto cuando va a un restaurante mirá la estructura, el lugar, más allá de la comida. Me encanta escuchar. De ahí salen las mejores entrevistas: prestar atención a lo que te dicen y hacer una repregunta”, había comentado en una entrevista.

Mientras tanto, Vero Lozano se prepara para conducir MasterChef Junior, en una nueva aventura en la versión para chicos del popular certamen culinario.