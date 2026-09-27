domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
Va de retro.

Vero Lozano recordó las desopilantes anécdotas cuando ejercía como psicóloga

Vero Lozano ejercía como psicóloga cuando daba sus primeros pasos en los medios y sus pacientes comenzaron a reconocerla.

Vero Lozano recordó viejos tiempos.&nbsp;

Vero Lozano recordó viejos tiempos. 

Mientras daba sus primeros pasos en televisión y en los medios, Vero Lozano ejercía como psicóloga. Hace unos años en su ciclo de Telefe recordó que muchos de sus pacientes la reconocían como la conductora de Aquí está tu hit y le preguntaban por los famosos.

“Atendía en el Hospital de Clínicas en una época y hacía prácticas de consultorio y entonces me preguntaban: ‘¿Doctora, (Marcelo) Tinelli es buena onda?’, porque yo tenía un programa de videos a la mañana en Telefe”, recordó Vero Lozano con su chispa habitual.

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“‘¿Susana (Giménez) es tan simpática como parece?’ Yo contestaba, no oponía resistencia. Les decía ‘sí, sí, pero contame qué te trae por acá”, agregó sobre aquellos días de psicóloga.

Vero Lozano y la “terapia de famosos”

Aunque dejó de ejercer su profesión de psicóloga, Vero Lozano pone en juego sus conocimientos en con la “terapia de famosos” en su programa de las tardes de Telefe.

Vero Lozano ejerció como psicóloga.

Vero Lozano ejerció como psicóloga.

“Pongo mucho de mi formación psicológica en juego. En la vida tengo ese lugar, así como el arquitecto cuando va a un restaurante mirá la estructura, el lugar, más allá de la comida. Me encanta escuchar. De ahí salen las mejores entrevistas: prestar atención a lo que te dicen y hacer una repregunta”, había comentado en una entrevista.

Mientras tanto, Vero Lozano se prepara para conducir MasterChef Junior, en una nueva aventura en la versión para chicos del popular certamen culinario.

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