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25 de septiembre de 2026
Malas noticias.

Banfield, otra vez aparece entre los clubes inhibidos por la FIFA: qué pasó

Tras normalizar su situación, Banfield recibió otra inhibición de FIFA. Desde el club confían en resolver el problema administrativo de inmediato

Banfield recibió una nueva inhibición de parte de la FIFA.

Banfield recibió una nueva inhibición de parte de la FIFA.

A semanas de haber regularizado su situación para poder utilizar a todas sus incorporaciones, Banfield recibió una nueva inhibición de parte de la FIFA. En esta oportunidad, la medida disciplinaria se debe a un reclamo administrativo vinculado al paso del delantero Leandro Garate, quien estuvo a préstamo en el club entre 2024 y 2025.

El atacante había llegado al club a través de un acuerdo entre Huracán, club dueño de su pase, y el Taladro mediante una suma de dinero, pero la documentación de dicho cargo no quedó registrada correctamente en el Sistema de Correlación de Transferencias (TMS) y, por este motivo, Banfield recibió la sanción por parte del ente rector del fútbol mundial mientras disputa el Torneo Clausura.

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Según informó el periodista Matías Colombo, el nuevo conflicto legal responde a "un tema administrativo de 2.000 francos suizos". Además, detalló que desde la entidad que preside Matías Mariotto ya presentaron ante la FIFA "toda la documentación correspondiente (los recibos y el acuerdo con Huracán) para dejar sin efecto esta medida".

A partir de este error administrativo, la institución de Peña y Arenales volvió a aparecer en la lista de los clubes inhibidos por la FIFA, de la que había desaparecido hace algunas semanas. De todas formas, este es un asunto a resolver en los próximos meses para no tener complicaciones en el próximo mercado de pases con miras a la temporada 2027 de la Liga Profesional.

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