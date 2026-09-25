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25 de septiembre de 2026
Sin vueltas.

Moria Casán, sobre la actitud de Facundo Moyano: "Le agarró el ataque místico"

Facundo Moyano estuvo en el programa de Moria Casán y volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones y su particular actitud.

Facundo Moyano con Moria Casán.&nbsp;

Facundo Moyano con Moria Casán. 

Facundo Moyano tuvo un polémico paso por el programa de Moria Casán, en El Trece, y quedó en el centro de la polémica al hablar de la influencer Candela Arizaga. “La vi fiambre y el hice RCP”, llegó a decir en la entrevista.

El sindicalista llegó sobre el cierre del programa de Moria Casán y se lo vio con una actitud completamente distinta a la que suele mostrar en los medios. Estuvo errático y angustiado, lo que sorprendió a la propia conductora.

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Qué dijo Moria Casán de la entrevista con Facundo Moyano

Poco después, Moria Casán habló de la entrevista a Facundo Moyano en Puro Show y reconoció que se vivió un momento extraño que vivió con el sindicalista.

"Me regaló dos Vírgenes: la de Luján y una de la Virgen de San Nicolás porque su madre era devota. Yo la otra vez había dicho que no le creía la foto con el rosario, ese ataque místico que le dio y se ve que eso le dolió", remarcó la conductora.

Moria Casan, tras entrevistar a Facundo Moyano.

Moria Casan, tras entrevistar a Facundo Moyano.

Moria Casán reveló algunas intimidades de la previa de la entrevista: "Ayer me escribió y me dijo que quería venir pero yo pensé que no iba a cumplir. Varias veces había prometido pero después no vino. Al final apareció y fue fuerte todo lo que dijo".

Cuando en el estudio sugirieron que ella había quedado como sorprendida, Moria Casán fue clara: "No. Él necesitaba hacer su catarsis, no quería pregunta ni repregunta y se lo respeté. Vino con una necesidad de hablar y yo lo dejé que diga, que entre en contradicciones o lo que sea y que la gente saque sus conclusiones".

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