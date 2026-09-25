Facundo Moyano, sobre Candela Arizaga: "La vi fiambre y le hice RCP"

Facundo Moyano hizo una sorpresiva irrupción en el programa de Moria Casán , en El Trece, para dar su versión de la acusación de supuesta violencia de género tras su escándalo con la influencer Candela Arizaga . En la entrevista, el líder sindical hizo declaraciones polémicas.

Facundo Moyano le había pedido personalmente a Moria Casán que le diera un espacio para ejercer su derecho a réplica, pero llegó sobre el final del programa.

“Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me endilgan. Yo me puedo bancar que me digan corrupto (...) Pero siento que todos pueden hablar de mí aunque nadie tiene que justificar nada. Pero yo tengo que justificar. Y lo acepto, lo hago”, arrancó en medio de un repudio a Jonatan Viale.

Con un discurso polémico continuó mientras se trababa al hablar y gesticulaba efusivo, agregó: “No le creen a Candela. Tipo, la defienden pero no le creen Y dicen que arregló. Y yo tengo que salir a aclarar porque me están acusando de delitos. Siempre estuve tranquilo porque tengo todas las pruebas de que no le pegué a mi novia y que ella tuvo un brote psicótico”.

Facundo Moyano con Moria Casán.

“Vos hacé tu catarsis, yo no te hago ninguna pregunta”, le aclaró Moria Casán mientras le permitía a Facundo Moyano hacer su descargo en vivo en el cierre de su programa.

“Candela casi se muere. A ver, yo no dije que Candela tuvo un paro cardíaco porque me quise hacer el héroe. Yo lo digo porque se desmayó, la quedó o tuvo una experiencia cercana a la muerte. Pues tuvo algo que yo la vi fiambre y le hice RCP”, aclaró sobre lo ocurrido en su departamento con Candela Arizaga.

La actitud de Moria Casán con Facundo Moyano

Moria Casán notó que Facundo Moyano estaba desbordado y le sostuvo el micrófono de mano para que pudiera continuar expresándose, en medio de un clima enrarecido.

En medio de esta situación y ante la mirada de la conductora, Facundo Moyano cerró los ojos con fuerza y manifestó: “Yo no estuve llorando anoche por las críticas...”.

En un momento, Facundo Moyano citó a Los Simpson para describir su situación, hasta que Moria Casán decidió darle el pase a Puro Show, el programa que sigue al suyo. Lo que resta de la entrevista será el próximo lunes.