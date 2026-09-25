Lali Espósito agotó su tercer River Plate del año: "Me quedé tiesa"

Lali Espósito vuelve a River.

Luego de dos shows en el estadio River Plate agotados, Lali Espósito lanzó una tercera fecha para este sábado para cerrar la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama”. En la previa, anunció en sus redes sociales que el show estaba agotado.

A través de un posteo que hizo en su cuenta de Instagram, la artista banfileña confirmó la noticia: “¡Gracias! ¡Agotaron el tercer River del año!”. Para compartir la emoción, Lali Espósito eligió algunas postales de sus shows en el Monumental, rodeada de sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali) A su vez, la cantante compartió con sus seguidores el momento en que le contaron la noticia: “Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo. De paso les cuento a todos también que en estos instantes hemos confirmado que hicimos sold out nuevamente”.

El agradecimiento de Lali Espósito a sus fans Muy emocionada, Lali Espósito expresó un agradecimiento a sus fans antes de su nuevo show en River Plate. “Chicos, muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa. Los quiero mucho a todos, gracias a cada artista por poner lo suyo para que este espectáculo suceda. Terminamos un tour con esta. Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable… para eso lo hacemos”, escribió en Instagram.

Lali Esposito vuelve a River. “Y sobre todo en estos tiempos complejos, no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe, en estos tiempos ser resiliente y mostrar una potencia, una dignidad y una integridad no solo artística sino humana es todo un valor. Así que los quiero mucho, vamos a romperla y gracias”, comentó la artista y en el posteo escribió: “¡Agotaron el tercer River del año! Nos vemos en el Monumental para cerrar este tour a lo grande”.

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