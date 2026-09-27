Martín Redrado deberá mantener a Matilda Salazar hasta los 18 años: la millonaria cifra mensual

Martín Redrado había firmado un documento mediante el cual asumía la manutención de Matilda.

Luciana Salazar expresó en redes que “se terminó” la situación relacionada con la manutención de su hija Matilda. Según contó Luis Ventura, la Justicia estableció un acuerdo por el cual Martín Redrado deberá hacerse cargo de la manutención de la niña hasta que cumpla 18 años, aunque no es su padre biológico.

De acuerdo con lo informado por Ventura, Martín Redrado había firmado un documento mediante el cual asumía la manutención de Matilda, que actualmente tiene 8 años.

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El periodista también señaló que, si bien Redrado no es el padre biológico de la niña y no tiene obligación alimentaria, la Defensoría de Menores se posicionó a favor de Luciana Salazar.

El acuerdo tiene carácter confidencial y, según la información brindada por Ventura, las partes mantienen un pacto total de silencio sobre sus términos.

Sin embargo, el periodista contó que la cifra destinada a la manutención de Matilda hasta los 18 años rondaría el millón de dólares. Ese monto incluiría distintos gastos vinculados con la crianza de la niña, entre ellos la educación y la salud.

Matilda asiste al Lincoln College, institución cuya cuota, de acuerdo con lo señalado en la información original, se abona en dólares.

La reacción de Luciana Salazar

En medio de la resolución, Luciana Salazar compartió una fotografía junto a su hija Matilda y escribió “se terminó”, en referencia al acuerdo alcanzado.

Además, Luis Ventura contó que la modelo se quebró en llanto mientras hablaba con él durante esta jornada.

De esta manera, el caso relacionado con la manutención de Matilda quedó encauzado mediante un acuerdo que, según trascendió, contempla los gastos de la niña hasta que cumpla la mayoría de edad.