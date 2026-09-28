lunes 28 de septiembre de 2026
Escribinos
28 de septiembre de 2026
Confirmado.

Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre

Lo anunció el Gobierno nacional a través del Boletín Oficial. El 9, el Papa León XIV visita el Cottolengo Don Orione y el 11 será su despedida en Ezeiza.

Comenzó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a Argentina.

Comenzó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a Argentina.

Así lo indicó a través del Decreto 1103/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

Lee además
El Papa León XIV visitará el Cottolengo Don Orione el 9 de noviembre.
Expectativa.

Cottolengo Don Orione: "La visita del Papa significa una visibilización que nunca tuvimos"
Expectativa por la visita de León XIV a la Argentina.
Último momento.

Confirman que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

En tanto, informó que se estableció “como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026” en todo el país, mientras que el martes 10 de noviembre será feriado “exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el miércoles 11 de noviembre el feriado será en exclusiva “en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Por qué dos feriados en la Provincia

Esto es porque dentro del itinerario oficial, el Papa León XIV pisará la provincia de Buenos Aires esos dos días: el 9 visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad asistidas por la institución. Y el 11 se realizará su despedida en el aeropuerto de Ezeiza, estimada para las 14.

La expectativa es total: será la primera vez que un pontífice pise suelo argentino en casi 40 años, desde los dos viajes que hizo Juan Pablo II en 1982 y 1987.

Temas
Seguí leyendo

Cottolengo Don Orione: "La visita del Papa significa una visibilización que nunca tuvimos"

Confirman que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

El papa León XIV visitará el Cottolengo de Don Orione: la historia detrás de un lugar fascinante

Alerta amarillo por tormentas: cómo seguirá el clima este domingo y los próximos días

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

César Monasterio consiguió su primera victoria como entrenador de Los Andes.
Primer triunfo.

El desahogo de César Monasterio luego de su primera victoria como entrenador de Los Andes