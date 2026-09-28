Por la visita del Papa Leon XIV, en Provincia será feriado el 9 y el 11 de noviembre

Comenzó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV a Argentina.

Comenzó la cuenta regresiva para la visita del Papa León XIV prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno declaró de interés nacional la visita oficial y confirmó el esquema de feriados: en la provincia de Buenos Aires será feriado el 9 y el 11.

Así lo indicó a través del Decreto 1103/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

En tanto, informó que se estableció “como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026” en todo el país, mientras que el martes 10 de noviembre será feriado “exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el miércoles 11 de noviembre el feriado será en exclusiva “en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Por qué dos feriados en la Provincia Esto es porque dentro del itinerario oficial, el Papa León XIV pisará la provincia de Buenos Aires esos dos días: el 9 visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad asistidas por la institución. Y el 11 se realizará su despedida en el aeropuerto de Ezeiza, estimada para las 14.

La expectativa es total: será la primera vez que un pontífice pise suelo argentino en casi 40 años, desde los dos viajes que hizo Juan Pablo II en 1982 y 1987.

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