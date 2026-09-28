La semana arranca con lluvias en Lomas, pero sigue el clima primaveral y la humedad

Este lunes se prevé cielo mayormente nublado y chaparrones por la noche en Lomas.

La semana arranca con lluvias fuertes y tendrá un clima primaveral en Lomas de Zamora , acorde a esta época del año, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las marcas térmicas se ubicarán entre los 8° y los 19°, aunque no se descarta que puede superar los 20°.

Este lunes se prevé cielo mayormente nublado y chaparrones por la noche, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 14° a los 21°, en otra jornada húmeda.

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Para el martes se anuncian tormentas aisladas y chaparrones, vientos del sur y los termómetros se ubicarán entre los 12° y los 19°.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°.

En tanto, el jueves se prevé cielo algo nublado, vientos del sudeste rotando al norte y las marcas térmicas también irán de los 9° a los 17°.

Par el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al norte y los termómetros se ubicarán entre los 8° y los 20°, por lo tanto será el día más fresco de toda la semana.

Por su parte, el sábado se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado luego, además de vientos del norte rotando al noroeste, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°.