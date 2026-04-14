Paula Chaves dijo que Zaira Nara no es más la madrina de su hija

Luego años de amistad, Paula Chaves y Zaira Nara cortaron su relación hace mucho tiempo. A pesar de que ninguna de las dos dio los motivos, los rumores indican que de debió a la relación de hermana de Wanda Nara con Polito Pieres.

Es que, a pesar de que Paula Chaves salió con Polito Pieres entre 2008 y 2010 y luego formó una familia con Pedro Alfonso, no habría podido tolerar que Zaira Nara comenzara una relación de dos años con él en 2023.

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Paula Chaves hasta le pidió por favor a Zaira Nara que no la nombre en las entrevistas y que colabore con la polémica. Ahora, confirmó que ni siquiera sigue en la vida de su hija, Filipa.

En medio de las versiones, Infama habló con ambas durante el desfile de Esquina, organizado por Jecan Wecan, y Paula Chaves confirmó que Zaira Nara ya no es madrina de la pequeña nacida en 2020.

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“No la vi todavía”, respondió Paula Chaves al ser consultada, y aclaró que no tiene problema en saludarla cuando se la cruza: “Nos encontramos en muchos eventos, está todo bien”.

"Era su ahijada", expresó dejando el claro el fin del vínculo. "No tenemos vínculo hace años, ya está", lanzó Paula Chaves sobre Zaira Nara poniéndole fin a la polémica.

También se explayó sobre el fin madrinazgo de Zaira Nara con una de sus hijas. "Pasa en la vida, incluso amigas mías de grande que dicen que no vieron más a sus padrinos", explicó la modelo.

image Paula Chaves y Zaira Nara, en otros tiempos.

Paula Chaves y una relación sin retorno

Paula Chaves no quiso revelar si la pequeña tenía otra madrina en su vida y se puso nerviosa al tocar este asunto . "Lo dejamos en lo privado", sentenció sobre el tema.

Filipa es la hija menor de Paula Chaves y Pedro Alfonso. La familia de la pareja de la modelo y el actor se completa con Olivia y Baltazar.